L’Équipe rekent vijf Eredivisie-spelers tot grootste talenten ter wereld

Zaterdag, 13 februari 2021 om 07:09 • Laatste update: 08:14

L’Équipe heeft in zijn lijst met de vijftig grootste talenten geboren in of na 2001 vijf spelers uit de Eredivisie opgenomen. De hoogste notering is voor Ryan Gravenberch, die door de Franse sportkrant op de derde plaats wordt gezet. Daarmee moet de achttienjarige middenvelder van Ajax het afleggen tegen Ansu Fati (Barcelona) en Eduardo Camavinga (Stade Rennes).

De top negen van de prestigieuze lijst van L’Équipe wordt gecompleteerd door Pedri (Barcelona), Giovanni Reyna, Jude Bellingham (beiden Borussia Dortmund), Yari Verschaeren (Anderlecht), Mason Greenwood (Manchester United) en Bukayo Saka (Arsenal). Op plek tien is de tweede Nederlander te vinden, met Myron Boadu. Daarmee blijft de twintigjarige spits van AZ Mohamed Ihattaren nipt voor.

L'Equipe have ranked the best 50 young players in world football (born 2001 or after). pic.twitter.com/zbV4BAw2Wc — Colin Millar (@Millar_Colin) February 12, 2021

Ihattaren staat vier plekken lager en moet naast de tien bovengenoemde spelers ook nog Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Nuno Mendes (Sporting Portugal) en Harvey Elliott (Liverpool) voor zich dulden. De aanvallende middenvelder van PSV blijft wel Youssoufa Moukoko, het zestienjarige supertalent van Borussia Dortmund, nipt voor, want de aanvaller vindt zichzelf terug op de vijftiende plaats.

Na Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb), Curtis Jones (Liverpool), Thiago Almada (Vélez Sarsfield) en Yunus Mensah (Valencia) volgt Noni Maduke op de twintigste plaats. De laatste Eredivisie-speler op de lijst van L’Équipe, is Lassina Traoré. De twintigjarige Burkinese spits van Ajax heeft op de valreep een plaats gekregen, want hij bezet nog voor David Strelec (Slovan Bratislava) en Rayan Cherki (Olympique Lyon) plek 48 in de top-50.