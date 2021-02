Ronald Koeman roept Gerard Piqué openlijk tot de orde

Vrijdag, 12 februari 2021 om 23:57 • Laatste update: 00:18

De bekritiserende opmerkingen van Gerard Piqué aan het adres van de Spaanse voetbalbond zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij Ronald Koeman. Tijdens de persconferentie in aanloop naar het LaLiga-duel met Alavés maakte de oefenmeester duidelijk dat hij de eerdere uitlatingen van zijn centrale verdediger over de partijdigheid van de Spaanse scheidsrechters erg onhandig vindt, nu definitief bekend is geworden dat de RFEF een onderzoek gaat starten.

"Als er sancties opgelegd worden vanwege deze uitspraken, dan is dat mijn probleem", begint de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal zijn kritische noot. “Hij heeft genoeg ervaring om te zeggen wat hij wil, maar je moet voorzichtig zijn. Bij het minste of geringste kunnen ze (de Spaanse bond, red.) je een probleem bezorgen. Als je kritiek wil leveren, doe dat dan met respect, zodat ze je niets kunnen doen."

Volgens Sport moet Piqué vrezen voor een schorsing van vier tot twaalf wedstrijden en een boete van 600 tot 3000 euro. Die straf is hem boven het hoofd komen hangen, nadat hij openlijk de partijdigheid van de Spaanse scheidsrechters in twijfel trok. De centrale verdediger, die herstellende is van een zware knieblessure, beweerde in gesprek met Marca dat '85 procent' van de Spaanse scheidsrechters afkomstig uit Madrid is. Het openlijk twijfelen aan de integriteit van de arbiters is een gevoelig onderwerp in Spanje.

Koeman reageerde eerder deze maand ook al op de uitlatingen van zijn pupil, al was het toen nog niet bekend dat er definitief een onderzoek gestart zou worden. “Dat zijn zijn woorden”, reageerde trainer Koeman op de persconferentie daags voor het uitduel van Barcelona met Real Betis. "Ik kan mijn mening over de voorgaande seizoenen niet geven omdat ik hier toen niet was. Maar natuurlijk zijn er dit seizoen beslissingen geweest waarbij het geluk niet aan onze zijde was. Ik zeg niet dat de scheidsrechters tegen Barcelona zijn. Ik hoop dat ze fluiten voor al datgene wat ze zien."