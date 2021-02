V/d Gijp geniet van ‘Özil-balletje’: ‘Hij is met afstand de beste in Nederland'

Vrijdag, 12 februari 2021 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:00

René van der Gijp heeft tijdens de kwartfinale in de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en PSV (2-1) genoten van Daley Blind. De dertigjarige Ajacied speelde bij afwezigheid van de geschorste Ryan Gravenberch verrassend op het middenveld en maakte in die rol grote in druk op Van der Gijp. De analist licht in Veronica Inside een specifieke schitterende pass van Blind uit, volgens hem de beste speler in Nederland.

In de eerste helft kreeg Blind een boogbal op zich af, die hij met een slimme voetbeweging direct klaar legde voor Davy Klaassen. Het passje ging voorbij aan Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario, de middenvelders van PSV. "Ik wist het eerst niet zeker, maar die geeft hij wel met opzet", zegt Van der Gijp. "Zó'n goede bal dit, dat is een 'Mesut Özil-balletje', mooi hè. Hij speelt drie man uit in één keer, met één balletje."

Van der Gijp komt superlatieven tekort voor Blind. "Ik vind hem echt met afstand de beste in Nederland. Hij heeft de hele eerste helft vrijgelopen, niemand van PSV in de buurt. Hij speelde zó verschrikkelijk goed de eerste helft, maar het werd hem ook zo makkelijk gemaakt. Want die Sangaré en die Rosario dekken gewoon niemand, die staan gewoon naast elkaar, met zijn tweetjes."

Het passje van Daley Blind waar René van der Gijp over spreekt.

Ook Johan Derksen is nu lovend over Blind, die hij eerder in het seizoen nog 'een gedateerde voetballer' noemde. "Hij speelt hem haast nooit naar de tegenpartij", zegt Derksen. "Hij houdt altijd de bal in het elftal. Ik zie hem heel graag als linksback, want dan heeft hij heel veel ruimte en balbezit. Het is eigenlijk zonde dat hij (normaal gesproken, red.) in het centrum staat."

Het viel Van der Gijp op dat PSV geen antwoord had op het spel van Blind. "Wat ik wel had: die Roger Schmidt heeft twee controlerende middenvelders voor zijn verdediging. Die stáán daar, maar die nemen dat wat te letterlijk. Stel: je bent trainer van PSV. Dan ga je zitten met je staf, en dan zeg je: 'Davy Klaassen is een lopende man, Edson Álvarez daar hoeven we niet zo heel veel aan te doen, maar Blind... laten we die nou vrij laten. Die laten we vrijlopen, want dat is de beste aan de bal. Dan kan die gewoon zijn ding doen, dan kan iedereen daarvan genieten.' Nee, dan zeg je toch tegen die Sangaré: 'Elke keer als die Blind wordt aangespeeld zit je er bovenop'!?"

Derksen is kritisch op vooral Rosario. "Hij kwam van Almere City en in het begin deed hij het hartstikke goed bij PSV, maar die jongen heeft zich totaal niet ontwikkeld. En nu valt dat elftal een beetje uiteen, en dan valt hij uit de toon. Hij en die Fransman (Sangaré is een Ivoriaan, red.), ik vind ze niet sterk als verdedigers, maar als ze de bal hebben, komt er ook niks uit."