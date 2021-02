René van der Gijp lacht Dirk Kuyt uit om diens eerste zin bij Ziggo Sport

Vrijdag, 12 februari 2021 om 21:57 • Jeroen van Poppel

René van der Gijp is bepaald niet onder de indruk van de eerste weken van Dirk Kuyt als voetbalanalist. Van der Gijp reageert vrijdagavond in Veronica Inside lachend op het bericht dat de oud-rechtsbuiten een contract heeft ondertekend bij Ziggo Sport.

Kuyt was zaterdagavond al te zien bij de sportzender. "Na zijn eerste zin dacht ik: daar gaan we nog heel veel plezier aan beleven", zegt Van der Gijp lachend. "Kuyt zei: 'In mijn optiek klopt het hart van Liverpool letterlijk niet.'" Ik denk: ja, dit is echt van een hoger niveau. Wij lullen ook wel over voetbal, maar... Ik denk: wat zegt-ie nou, wat zegt-ie nou?"

Ook Johan Derksen is geen fan van Kuyt, zo maakt hij opnieuw duidelijk. "Die jongen slaat alleen bombastische prietpraat uit", aldus Derksen. "Ik lees dan in de krant dat hij dat nu even bij Ziggo Sport gaat doen, want hij vindt het zo leuk om de clubs waar hij gespeeld heeft te becommentariëren. Maar daarna gaat hij als hoofdtrainer ergens aan het werk. Dan denk ik: welke club is nu tot de conclusie gekomen: 'Wij moeten die Dirk Kuyt binnenhalen'?"

Wilfred Genee snijdt aan dat Kuyt met Rob Jansen over een goede zaakwaarnemer beschikt. "Rob Jansen zal er alles aan doen om hem ergens onder te brengen, maar Liverpool en die Turkse club waar hij gespeeld heeft (Fenerbahçe, red.), die nemen hem niet", weet Derksen. "Zou er één Nederlandse club zijn die overweegt om Dirk Kuyt te nemen? Zonder enige ervaring, en bij Feyenoord niet echt goed gefunctioneerd als jeugdtrainer."