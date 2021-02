Bayern München bevestigt eerste grote aankoop voor komende zomer

Vrijdag, 12 februari 2021 om 21:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:26

Dayot Upamecano maakt in de zomer de overstap naar Bayern München, zo bevestigt technisch directeur Hasan Salihamidzic tegenover BILD. De 22-jarige centrumverdediger van RB Leipzig heeft een persoonlijk akkoord bereikt met der Rekordmeister over een vijfjarige verbintenis. Bayern hoeft niet te onderhandelen met Leipzig, want de club zal de afkoopclausule van 42,5 miljoen euro in het nog twee jaar doorlopende contract van Upamecano betalen.

"Ik kan het bevestigen, we zijn heel blij", laat Salihamidzic optekenen. De koploper van de Bundesliga slaat een grote slag met het aantrekken van Upamecano, die door diverse Europese topclubs bewonderd werd. Maandenlang gingen geruchten over de interesse van onder meer Chelsea, Manchester United en Liverpool, maar Upamecano gaf er de voorkeur aan om een stap omhoog binnen Duitsland te maken.

De Fransman wordt bij Bayern gezien als de opvolger van David Alaba. Laatstgenoemde heeft besloten zijn aflopende verbintenis in München niet te verlengen en gaat dus na elf jaar transfervrij weg. "Die gaan we kwijtraken", verzuchtte Oliver Kahn, tegenwoordig bestuurslid bij Bayern, eerder in de Duitse pers. "We hebben hem een poos geleden een aanbieding gedaan, maar dat heeft hij van tafel geveegd. Ik kan me ook wel voorstellen dat iemand die al zolang voor Bayern speelt toe is aan een nieuwe uitdaging."

Upamecano is een product van de Red Bull-dynastie: de mandekker werd in 2015 door Red Bull Salzburg ontdekt bij het Franse Valenciennes en voor 2,2 miljoen euro ingelijfd. Upamecano speelde vervolgens op huurbasis bij FC Liefering, eveneens onderdeel van die groep, en werd op 1 januari 2017 voor tien miljoen euro overgeheveld naar RB Leipzig. Daarvoor speelde de verdediger inmiddels 139 officiële duels, waarin hij 4 keer scoorde en 3 assists leverde. Ook speelde Upamecano sinds september 2020 drie keer voor Frankrijk.