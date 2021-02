Late kanonskogel van Ahmed Touba dompelt FC Emmen dieper in rouw

Vrijdag, 12 februari 2021 om 20:42 • Jeroen van Poppel

RKC Waalwijk heeft zich in de openingswedstrijd van de 22ste speelronde in de Eredivisie verzekerd van een overwinning. In het Mandemakers Stadion zag het er lang naar uit de het duel met FC Emmen in een doelpuntloos gelijkspel zou eindigen, maar Ahmed Touba brak in de slotminuut van de reguliere speeltijd de muur van de Drenten alsnog: 1-0. Ondanks de zege komt er aan de stand op de ranglijst geen verandering: RKC staat vijftiende met twintig punten; Emmen is met zes punten nog altijd hekkensluiter.

Het was de ploeg van Dick Lukkien die de eerste goede mogelijkheid van de wedstrijd creëerde, toen Ricardo van Rhijn in de vierde speelminuut rakelings over het doel schoot. Ook RKC, dat volledig in lijn met de traditie van de afgelopen seizoenen in carnavalsshirts speelde, kwam al vroeg dicht bij de openingstreffer. Een hoekschop van Thijs Oosting werd door niemand aangeraakt en zeilde richting de verre hoek, maar de paal voorkwam een doelpunt. Na een kwartier spelen deed Ola John namens de thuisploeg een duit in het zakje; zijn inzet werd echter gekeerd door de oplettende doelman Michael Verrips.

Na de aantrekkelijke openingsfase volgde er een impasse van een kwartier, waarin beide teams de voet van het gaspedaal namen. De terughoudende fase werd na een half uur spelen doorbroken door de Noord-Brabanders, die dankzij Oosting, wiens schot ternauwernood geblokt werd door Miguel Araújo, de ban bijna wisten te breken. Saïd Bakari kreeg tien minuten voor rust nog ruimte om uit te halen van buiten de zestien, maar ook zijn schot leverde geen treffer op.

Direct na de thee was het eindelijk Emmen dat weer eens van zich afbeet. Michael de Leeuw kwam oog in oog met Lamprou te staan na een fraaie pass van de zojuist ingevallen Keziah Veendorp, maar spits van de Drenten schoot onbeheerst over. In het restant van de tweede helft kreeg met name RKC nog een aantal goede mogelijkheden. De Waalwijkers slaagden er langere tijd niet in de stand op het scorebord te wijzigen, daar de uitstekend keepende Verrips meermaals redding bracht op pogingen van onder meer Richard van der Venne en Melle Meulensteen. Toch werd de verdiende treffer op slag van het eindsignaal nog gevonden: het was Touba die zijn ploeg met een fraaie uithaal vanbuiten de zestien de 1-0 bezorgde.