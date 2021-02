Van Gelder houdt tirade na Ajax - PSV: ‘Hij heeft altijd twee aannames nodig’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 20:00

Mohamed Ihattaren kon na afloop van de wedstrijd tegen Ajax (2-1) ondanks het verlies van PSV rekenen op complimenten van verschillende analisten, maar Jack van Gelder kan zich daar totaal niet in vinden. De presentator van Ziggo Sport legt in Paniekvoetbal uit waarom hij de aanvallende middenvelder van PSV 'helemáál niet goed' vond.

Onder meer Arnold Bruggink was na de wedstrijd lovend over Ihattaren. "We moeten Roger Schmidt toch even vragen waarom hij Ihattaren eruit haalt", zei Bruggink in de studio van ESPN na de overwinning van Ajax. "Je staat met 2-1 achter en ik vond hem de beste speler, de meest creatieve die ze op het veld hebben staan." Ook Kenneth Perez was lyrisch over de negentienjarige PSV'er. "Dat was echt dé balvaste speler bij PSV, de speler die de bal bij zich durfde te houden en er vervolgens iets goeds mee deed."

Van Gelder keek heel anders naar de wedstrijd. "Een heleboel mensen vonden hem een van de beste", weet de presentator. "Ik vond hem helemáál niet goed. Men is al heel snel tevreden met Ihattaren. Als hij de bal aan de voet heeft aan de rechterkant, en hij draait met zijn linkervoetje naar binnen, dan zijn twee van de tien passes goed, en voor de rest stelt hij niks voor. Hij passeert helemaal niemand. Ik vind dat het groter wordt gemaakt dan het is."

Volgens Van Gelder mag het Nederlandse analistengilde Ihattaren kritischer benaderen. "Ik vind dat we Ihattaren met zijn allen véél te veel beschermen. Als we het hebben over veters vastmaken van... hij mag nog niet eens het lipje van de schoen beroeren van Ibrahim Afellay indertijd. Ook de snelheid van handelen, de snelheid van spelen. Ik zie niet dat hij, voordat hij de bal krijgt, weet naar wie hij hem gaat spelen. Hij heeft altijd twee aannames nodig."

Jan van Halst, ook aanwezig in het praatprogramma, kan zich vinden in de kritiek van Van Gelder. "Ja, helemaal mee eens", aldus de oud-middenvelder. "Ik erger me altijd aan spelers die zo goed kunnen voetballen, maar niet het maximale eruit halen. Wat dat betreft moet je Schmidt een pluim geven dat hij de strijd aan is gegaan aan het begin van het seizoen. Het is nu ook aan hem. De effectiviteit moet veel hoger zijn. Dat heeft ook met mentaliteit te maken, door hebben waar een wedstrijd om vraagt. Maar in potentie heeft hij technisch wel het vermogen om zijn handelingssnelheid omhoog te krijgen."