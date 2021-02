Valentijn Driessen is plotseling lovend: ‘Erik ten Hag vindt twee extra wapens’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 18:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:41

Valentijn Driessen uitte dit seizoen meermaals felle kritiek op Erik ten Hag, maar de journalist van De Telegraaf is na de winst tegen PSV (2-1) opvallend positief over de trainer van Ajax. Volgens Driessen heeft Ten Hag zich in de afgelopen topwedstrijden van de Amsterdammers bewezen met zijn tactische keuzes.

"Ik moet zeggen: zoals ik hem de laatste wedstrijden bezig heb gezien... zijn opstellingen, zijn tactische keuzes, daarmee heeft hij toch wel een aantal keer het verschil gemaakt", zegt Driessen in het video-item Kick-off. "Tegen AZ twee keer, tegen PSV afgelopen woensdag, dan vind ik ook: ere wie ere toekomt, en dat is in dit geval Erik ten Hag."

In het Eredivisie-duel kwam Ajax snel op 0-2 achter tegen PSV. "Ten Hag heeft gezien dat ze de eerste wedstrijd verschrikkelijk veel moeite hadden met Donyell Malen en Eran Zahavi, die zetten geweldig veel druk. Daar moest hij een antwoord op vinden", weet Driessen, die de keuze prijst om Daley Blind op het middenveld te zetten tegen PSV. "Dat heeft hij waarschijnlijk ook in samenspraak met Daley Blind gedaan. Dat is iedere keer de joker: dan weer linksback (tegen AZ, red.), dan centraal achteren, nu op het middenveld. Dat overlegt hij natuurlijk met Daley Blind. Hij is heel dominant, zo zeker aan de bal, altijd kiest hij de goede oplossing. Daley Blind weet ook exact hoe je dat moet invullen, dus die kan waarmaken wat een trainer graag wil."

Naast de veelzijdigheid van Blind heeft Ten Hag volgens Driessen nog 'twee extra wapens' gevonden. "Sébastien Haller is een aanspeelpunt, je kunt een bal op hem diep geven en voorzetten kunnen gevaarlijk zijn. En hij heeft de Zuid-Amerikaanse connectie ontdekt. Als er iets over de streep getrokken moet worden, zijn dat spelers die hun been niet terugtrekken", doelt Driessen op de Argentijnen Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico en de Mexicaan Edson Álvarez.

Voor Tagliafico voorziet Driessen overigens wel een probleem. De linksback kwam tegen PSV weg met een gele kaart voor een harde tackle op de voet van Mohamed Ihattaren. "Tagliafico is één keer in de twee, drie wedstrijden goed voor rood", vindt Driessen. "Die scheidsrechters zagen het niet, maar vanaf nu gaat iedere scheidsrechter op Tagliafico letten. Hij is nu aangeschoten wild. Hij krijgt in de volgende wedstrijd of die daarna ongetwijfeld een rode kaart."