Mourinho benadrukt ‘tegenstrijdigheid’ tussen Instagram-post Bale en realiteit

Vrijdag, 12 februari 2021 om 17:04 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:44

José Mourinho heeft zich vrijdagmiddag in duidelijke termen uitgesproken over een Instagram-post van Gareth Bale van afgelopen woensdag. De aanvaller uit Wales plaatste een foto van zichzelf op het trainingsveld van the Spurs met daarbij de tekst 'Een goede trainingssessie vandaag'. De post zorgt voor verbazing bij Mourinho, die Bale vanwege een lichte blessure juist buiten de wedstrijdselectie had gelaten voor het FA Cup-duel met Everton (5-4 nederlaag) van woensdagavond.

"Ik moet toegeven dat de post van Bale erom vraagt om besproken te worden", zegt Mourinho vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Manchester City van zaterdag. "Er zat namelijk een tegenstrijdigheid tussen de post en de werkelijkheid. Sinds de start van het seizoen heb ik alles voor me proberen te houden, sommige zaken moeten nou eenmaal privé blijven. Maar met deze post voelde ik de noodzaak om de situatie aan de kaak te stellen." De Tottenham-manager benadrukt overigens in zijn perspraatje dat de betreffende post wellicht niet door Bale zelf op Instagram is geplaatst.

"Het was wellicht niet zijn verantwoordelijkheid, al weet ik dat niet zeker", vervolgt Mourinho zijn analyse over Bale. "Maar de post gaf wel duidelijk aan dat hij de training geweldig vond en dat hij klaar was om weer in actie te komen. En dat was een totaal verkeerd signaal natuurlijk. Dus bij vragen over deze kwestie moet ik wel een realistisch beeld schetsen. En hopelijk is dit de laatste keer dat ik mijn mening hierover moet herhalen. Ik hoop dat verdere vragen daarover uitblijven, want ik denk dat ik er heel duidelijk over ben geweest", aldus een opvallend felle Mourinho.

"Gareth voelde zich afgelopen week niet goed en vroeg daarom om een scan, die hij ook heeft gekregen. Op de scan werd niet zichtbaar dat hij een blessure had, al veranderde dat niets aan zijn gevoel. Als coaches, sportwetenschappers en medische specialisten kunnen we de gevoelens van spelers natuurlijk nooit negeren. Hun gevoelens zijn uiteindelijk veel belangrijker dan die van ons. Hij was dus niet klaar voor de wedstrijd (tegen Everton, red.), zo simpel is het allemaal. Mocht hij wél fit genoeg zijn voor morgen (tegen Manchester City, red.), dan wordt hij ook opgenomen in de wedstrijdselectie", zo besluit de Portugese manager.

Mourinho sprak woensdagavond kort na de bekernederlaag tegen Everton al zijn verbazing uit over de manier van doen van Bale. "We speelden zondag tegen West Bromwich Albion (2-0 overwinning, red.) en Gareth deed toen niet mee", zo liet Mourinho optekenen in de Engelse media. "Ik was dan ook verrast toen Gareth me maandag vertelde dat hij een scan wilde laten maken, omdat hij zich niet helemaal goed voelde. Hij heeft maandag dus niet meegetraind. Dinsdag dan weer wel, maar toen werd me gezegd dat Gareth aan de slag wilde gaan met de medische staf om te werken aan de spierblessure. Daarom was hij er nu dus niet bij", zo legde Mourinho uit.

Mourinho verbaasd over mededeling Bale: ‘Verrast toen hij me dat vertelde’