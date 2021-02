Bas Nijhuis brengt ode: ‘Misschien wel de aardigste voetballer van Nederland’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 16:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:45

Bas Nijhuis zal Ron Vlaar missen. De voormalig international van Oranje maakte woensdag vanwege aanhoudend fysiek ongemak een einde aan zijn profcarrière. Hoewel Vlaar de bijnaam Ron Beton droeg en te boek stond als een harde verdediger, is het volgens Nijhuis prijzenswaardig dat hij zelden een rode kaart ontving in zijn loopbaan. De scheidsrechter vindt dat andere voetballers een voorbeeld kunnen nemen aan Vlaar.

Nijhuis was vrijdag te gast bij Bureau Sport op NPO Radio 1 en bracht daar een ode aan Vlaar, die dit seizoen alleen in de voorrondes van de Champions League in actie kwam voor AZ. "Misschien wel de aardigste voetballer van Nederland", stelde de arbiter. "De Wet van Lenz legt uit dat tegenpolen elkaar aantrekken. Ik heb een grenzeloos respect voor mijn tegenpool: Ron Beton. De man die woensdag bekend maakte te stoppen met voetballen. Kenneth Perez zei deze week: geen mooie voetballer, wel een mooie carrière."

'Waren alle eredivisiespelers maar zoals Ron Vlaar, niet zeiken maar voetballen', zegt Bas Nijhuis in @BureauSport. pic.twitter.com/obcswwc0Zq — NPO Radio 1 (@NPORadio1) February 12, 2021

Een van de verschillen tussen Nijhuis en Vlaar is de manier waarop ze voetbal benaderen. "Voor Ron betekende prof zijn een veertigurige werkweek. Eerst een balletje trappen, daarna het krachthonk in. Voor mij is voetbal bijzaak: eerst de capibara's kammen en een kalfje ter wereld brengen, dan even snel een wedstrijdje fluiten", zegt Nijhuis, die een eigen boerderij heeft. "Ron staat voor een wedstrijd niet een uur voor de spiegel, zoals ik. Je zal hem ook niet in een kroonluchter zien hangen bij een avondje stappen."

Nijhuis had nooit de handen vol aan Vlaar, weet hij. "Vlaar is een zegen voor mij als scheidsrechter. Hij kreeg in zijn hele carrière slechts één rode kaart. En die werd ook nog geseponeerd. Waren alle Eredivisie-spelers maar als Ron Vlaar: niet zeiken, maar voetballen." Overigens klopt de bewering van Nijhuis niet volledig. Vlaar kreeg één directe rode kaart in zijn carrière, tijdens de wedstrijd tussen AZ en PSV (2-3) in april 2018, maar werd ook tweemaal weggestuurd met twee gele kaarten: in het seizoen 2005/06 (namens AZ tegen PSV) en in het seizoen 2014/15 (namens Aston Villa tegen Stoke City).