Arteta hekelt 'compleet onacceptabel' incident': 'We moeten hem steunen'

Vrijdag, 12 februari 2021 om 16:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:28

Mikel Arteta ergert zich duidelijk aan de verwensingen die trainers, spelers en scheidsrechters naar hun hoofd krijgen op social media. De manager van Arsenal verwijst onder meer naar Mike Dean, die na de rode kaart voor Tomas Soucek in het duel tussen Fulham en West Ham United (0-0) zelfs doodsbedreigingen ontving voor hem en zijn familie. De toparbiter komt door alle ophef hieromtrent dit weekeinde niet in actie in de Premier League.

Arteta praat geregeld met zijn spelers over de soms schadelijke gevolgen van social media. "We geven ze advies en proberen de spelers ook zo veel mogelijk te beschermen", zo verklaart de Spaanse coach vrijdag op de website van Arsenal. "Het incident met Mike Dean van een paar dagen geleden is compleet onacceptabel en ik vind ook dat we Mike en de gehele scheidsrechtersgemeenschap zo veel mogelijk moeten ondersteunen. De scheidsrechters hebben een ontzettend zware taak in de Premier League met beslissingen die van grote invloed zijn op clubs en de competitie als geheel. Maar we moeten niet vergeten dat ze altijd hun uiterste best doen", neemt Arteta het openlijk op voor het scheidsrechterskorps in Engeland.

"De scheidsrechters hier bereiden zich altijd zo goed mogelijk voor op wedstrijden. Ze maken natuurlijk ook fouten, maar het is desondanks van groot belang dat ze onze steun krijgen", voegt Arteta daaraan toe. De Arsenal-manager weet dat de wereld van internet soms een duistere plek kan zijn, zeker in de sportwereld. "Als we alles zouden lezen dat over ons werd geschreven, dan zouden we waarschijnlijk op de meeste dagen in bed blijven liggen. Het hoort erbij en ik denk ook dat het een goede zaak is dat mensen op zoveel verschillende platformen hun mening kunnen ventileren. Het enige dat ik echter vraag is een beetje respect. Blijf gewoon respectvol, je hoeft iemand niet de volle laag te geven of doelbewust te kwetsen."

"Geef gewoon je mening met de best mogelijke intenties en als de kritiek constructief is, dan kan iedereen daar gewoon mee leven", aldus Arteta, die als manager van Arsenal niet wegloopt voor kritiek van de buitenwacht. "Dat hoort bij ons werk en wij moeten daar dan ons licht over laten schijnen. Maar als mensen doelbewust bezig zijn met beschadigen, dan wordt het in mijn optiek allemaal een beetje raar. Het is heel belangrijk om de juiste balans te vinden. Er zitten veel positieve kanten aan social media, maar sommige zaken zijn zeker nog voor verbetering vatbaar", zo besluit de keuzeheer van de Londense club.

Dean gaf zaterdag de rode kaart aan Soucek voor een lichte elleboog richting het gezicht van Fulham-spits Aleksandar Mitrovic, die vervolgens theatraal naar de grond ging. Volgens Soucek was het een ongelukkige actie, maar op advies van de VAR trok Dean direct de rode kaart. De arbiter werd vervolgens met name op social media afgemaakt en er kwamen zelfs doodsbedreigingen binnen. Op eigen verzoek komt hij dit weekeinde niet in actie in de Premier League. De FA vindt het schandalig dat de familie van Dean bij het voorval rondom de rode kaart voor Soucek wordt betrokken. "Dergelijke bedreigingen zijn uiteraard volstrekt onacceptabel", liet scheidsrechtersbaas Mike Riley maandagmiddag in duidelijke bewoordingen weten in het statement van de voetbalbond. "We steunen Mike dan ook volledig in zijn aangifte bij de politie. Niemand mag hiervan het slachtoffer worden."