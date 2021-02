Koeman kapt vragen over Neymar resoluut af: ‘Hij speelt niet bij Alavés’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 14:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:40

Ronald Koeman zat vrijdagmiddag duidelijk niet te wachten op vragen over Neymar, die vanwege een bovenbeenblessure onder meer het Champions League-duel met Barcelona van volgende week dinsdag mist. De trainer van de Catalaanse grootmacht heeft eerst de volledige focus op het treffen met Deportivo Alavés van zaterdagavond, voordat de aandacht naar het thuisduel met Paris Saint-Germain gaat.

De Nederlandse coach wist al wel dat er de nodige vragen zouden komen over de Braziliaanse sterspeler. "Neymar speelt volgens mij niet voor Deportivo Alavés, dus bewaar deze vragen maar voor maandag", verwijst Koeman op het persmoment van vrijdag naar de persbijeenkomst in aanloop naar het bezoek van PSG aan het Camp Nou. Even later benadrukt de Barcelona-coach opnieuw, en dit keer aan een andere journalist uit, dat hij niet dieper wil ingaan op de absentie van Neymar. "Ik snap best dat je het wil proberen, maar ik wil vandaag niet over Neymar en PSG praten."

Koeman: 'We hopen dat Messi nog jaren bij Barcelona blijft spelen'

"De wedstrijd van morgen tegen Alavés is op dit moment belangrijker dan het duel met PSG van dinsdag", vervolgt Koeman zijn uitleg aan de Spaanse journalisten. "We bekijken alles per wedstrijd en willen de goede reeks in LaLiga een vervolg geven", aldus de oefenmeester van de huidige nummer drie in LaLiga, die van plan is om enkele spelers tegen Alavés rust te geven in aanloop naar de Champions League-kraker van dinsdag. "Maar niet teveel spelers, want we hebben niet de mogelijkheid om heel veel te veranderen. We kijken na de training van morgen (zaterdag, red.) verder. Bij winst is de mentale vermoeidheid altijd minder, we moeten fris in het hoofd zijn om zaterdag te winnen. Het zal lastig genoeg worden."

Koeman zag Bayern München donderdag het WK voor clubs winnen, waarmee de zogeheten 'sextuple' compleet is voor de Duitse grootmacht. Eerder werden al de landstitel, de DFB Pokal, de Champions League, de Duitse- en de Europese Supercup in de wacht gesleept. Bayern is de tweede club na Barcelona in 2009 die in één seizoen zes prijzen wint. Koeman vindt de prestatie van toenmalig Barça-coach Josep Guardiola echter indrukwekkender. "Dat was het beste voetbal dat in de laatste 25 jaar is gespeeld. Wat Bayern heeft gepresteerd is indrukwekkend, maar Barcelona was echt van de buitencategorie."