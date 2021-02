Drama voor Quilindschy Hartman in eerste week bij Feyenoord 1

Vrijdag, 12 februari 2021 om 14:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:11

Quilindschy Hartman staat voorlopig aan de kant. De negentienjarige linksback trainde deze week voor het eerst mee bij het eerste elftal van Feyenoord, maar liep direct een ernstige knieblessure op. Het blijkt te gaan om een afgescheurde voorste kruisband, zo laat Hartman vrijdagmiddag weten via Instagram.

"Uit de scan in het ziekenhuis is gebleken dat ik inderdaad mijn voorste kruisband afgescheurd heb", schrijft Hartman. "Dit betekent dat ik geopereerd moet worden en ik voor een lange tijd niet kan doen wat ik het allerliefst doe. Dat is enorm zuur en balen, maar dat is hoe het is. Ik zal ermee moeten leven en de weg naar herstel is al ingezet."

"Het wordt een lange weg, maar ik weet zeker dat ik er 110 procent bovenop ga komen. Ik ga in ieder geval alles daarvoor doen", belooft Hartman. "I will be back." Hartman komt normaliter uit voor Feyenoord Onder-19, maar die ploeg speelt vanwege de coronamaatregelen gen wedstrijden. Hij loopt zijn tweede ernstige blessure in korte tijd op. De jongeling, die afgelopen zomer zijn eerste profcontract bij Feyenoord ondertekende en tot medio 2023 vast ligt, stond eerder dit seizoen al twee maanden aan de kant door een andere kwetsuur.