Schöne spreekt speciale dank uit: ‘Zonder hen had ik het niet gered’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 13:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:50

Met de komst van Lasse Schöne naar sc Heerenveen keert de middenvelder na zestien jaar terug op het vertrouwde nest. Schöne droeg tussen 2002 en 2006 al het shirt van Heerenveen, maar wist in die tijd niet door te breken. Na zijn komst op zestienjarige leeftijd werd de Deen opgevangen door de familie Hielkema, waar hij veel aan te danken heeft. Tijdens de spelerspresentatie sprak Schöne vrijdagmiddag een woord van dank uit richting zijn voormalig gastgezin.

Schöne speelde bij Lyngby BK, toen hij op jonge leeftijd werd gescout door het op Scandinavië georiënteerde Heerenveen. “Ik kwam uit een vertrouwde omgeving. Dan is ergens in de stad in een huisje zitten, eten maken en alleen zijn ook niet alles.” En dus bood de familie Hielkema uitkomst, die Schöne onder hun hoede nam. “Daar kwam ik in een warm bad terecht. Het waren superlieve mensen en ik ben van ze gaan houden. Zij hebben het mij absoluut makkelijker gemaakt. Zonder hen had ik het niet gered.”

Tijdens de spelerspresentatie blikte Schöne uitgebreid terug op zijn eerste jaren in Nederland. “We zaten niet alleen op de kamer, maar gingen ook samen kaarten”, ging de vijftigvoudig Deens international verder over zijn gastgezin. “Mijn vader vond alles prima, maar mijn moeder vond het belangrijk dat ik in een gastgezin terechtkwam. Toen zij beide gastouders had gezien en gesproken, mocht ik gaan. Voor mij was dat de ideale manier om op jonge leeftijd naar het buitenland te gaan.” Schöne stuurde de familie Hielkema donderdag een sms’je. ‘Waar denk je dat ik morgen zit? Ik ben in de buurt en blijf voorlopig ook nog even’, liet de middenvelder weten.

Met het oog op het komende EK hoopt Schöne zich in de kijker te spelen bij bondscoach Kasper Hjulmand van Denemarken. De vrijetrappenspecialist speelde zijn laatste interland op 18 november 2019, toen Denemarken tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd met 1-1 gelijkspeelde op bezoek bij Ierland. “Er komt een EK aan dat ik graag wil halen. Ik heb ook met de bondscoach gesproken. Hij vond dat ik ergens heen moest gaan waar ik goed tot m'n recht zou komen. Ik had ook voor andere avonturen kunnen kiezen, maar voetballen staat voor mij bovenaan.”

Dat Schöne slechts voor een half jaar getekend heeft in Heerenveen, betekent niet dat de 34-jarige middenvelder aan zijn laatste maanden als voetballer bezig is. “Wat mij betreft niet. Ik voel me goed en fit, dus het is niet de bedoeling dat ik na het EK stop”, vertelde hij. “Zolang ik me nog goed voel en nog zin heb, ga ik door. Ik stop nog lang niet. Ik heb veel zin om weer op het veld te staan en bezig te zijn met het groepsproces. Hier viel het allemaal op z'n plaats.”