Ten Hag: ‘Zorgen dat hij niet in hetzelfde proces komt als voor de winter’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 13:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:28

Ajax is relatief ongeschonden uit de bekerwedstrijd tegen PSV gekomen. Erik ten Hag wisselde Noussair Mazraoui in de pauze, maar van een blessure is geen sprake. Op de website van Ajax vertelt Ten Hag dat hij de rechtsback uit voorzorg naar de kant haalde. Zodoende is Mazraoui inzetbaar in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo van zaterdagavond.

"We moeten zorgen dat hij niet in hetzelfde proces komt als voor de winter", legt Ten Hag uit. Mazraoui kende in de eerste seizoenshelft wat problemen met zijn fitheid. In december miste hij vijf van de zeven officiële wedstrijden door blessureleed. Na de jaarwisseling was Mazraoui weer inzetbaar, maar in de laatste competitiewedstrijd, op zondag 31 jauari tegen AZ (0-3 zege), behoorde hij niet tot de selectie. Om die reden is Ten Hag voorzichtig met zijn pupil en koos hij ervoor om Mazraoui tegen PSV na 45 minuten te wisselen.

"Iedereen is verder goed uit de wedstrijd gekomen. In de aanloop naar Heracles hebben we een fitte groep tot onze beschikking", maakt de oefenmeester duidelijk. Het duel stond aanvankelijk op het programma voor zaterdagavond 21.00 uur, maar werd vanwege het strenge winterweer verzet naar 18.45 uur. Daar is Ten Hag blij mee. "Om 18.45 uur is het weliswaar nog steeds heel koud, maar het is altijd beter dan 21.00 uur. Op dat tijdstip kan het ongezond worden voor de spelers, want er wordt extreme kou verwacht."

Ten Hag verwacht zaterdag geen makkelijke wedstrijd voor zijn ploeg. Ajax won in november weliswaar met 5-0 van Heracles, maar in de laatste vier competitieduels wist de ploeg van Frank Wormuth tien punten te pakken en staat op de tiende plek. "Heracles heeft een heel goede trainer die zijn zaakjes prima voor elkaar heeft", vindt Ten Hag. "Ik heb veel waardering voor hoe Frank zijn ploegen laat voetballen. Wat hij tot nu met Heracles presteert is uitstekend."