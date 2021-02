Roger Schmidt: ‘We moeten niet meteen doen alsof hij Lionel Messi is’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 12:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:04

Roger Schmidt staat achter zijn beslissing om Mohamed Ihattaren voortijdig naar de kant te halen in het bekerduel tussen Ajax en PSV (2-1). De aanvallende middenvelder nam zijn ploeg op sleeptouw bij een 2-0 achterstand en was een van de weinige spelers van de bezoekers die creativiteit tentoonspreidde, maar toch vindt Schmidt dat zijn pupil in aanvallend opzicht te weinig bracht.

Tijdens en na de wedstrijd klonk met name bij analisten onbegrip over de wissel van Ihattaren voor Yorbe Vertessen, die na tachtig minuten plaatsvond. Bij ESPN lieten Arnold Bruggink, Ronald de Boer en Kenneth Perez blijken weinig te begrijpen van de keuze van Schmidt. Op de persconferentie voorafgaand aan het competitieduel met ADO Den Haag komt de trainer nog eens terug op de ingreep. "Hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. Ik ben blij met zijn optreden", benadrukt Schmidt. "Hij is ziek geweest en het heeft lang geduurd om hem op dit niveau te krijgen." Ihattaren was in november tien dagen lang ziek en kon daarna niet meteen aanhaken.

"Hij is door iedereen goed gesteund en heeft zijn best gedaan om zich te ontwikkelen als speler en als mens", geeft zijn trainer aan. "Maar ik vind het ook belangrijk dat we na een goede wedstrijd niet meteen zeggen dat hij Lionel Messi is. Hij speelde goed, maar in mijn optiek hadden we op dat moment wat nieuwe energie nodig. We hadden een doelpunt nodig. Als Mo zeven keer op doel had geschoten en tien key passes had verstuurd, dan laat ik hem natuurlijk staan. Maar dat was niet zo. Hij heeft een paar goede ballen gegeven en zat goed in de wedstrijd, maar je wordt moe en dan haal ik je eruit", aldus de Duitser.

Ihattaren gaf zelf overigens aan dat hij de wedstrijd had kunnen afmaken. “Ik had het gevoel dat ik het verschil kon maken, vooral in de laatste tien minuten”, zei hij bijvoorbeeld tegen ESPN. Schmidt vindt dat zijn pupil zich heeft ontwikkeld tot een 'betrouwbare speler' en dat is een grote stap, vertelt hij. "Hij heeft een heel goede aanname, is creatief en kan de bal onder druk in bezit houden. Hij is lichamelijk beter dan eerst. We willen zijn kwaliteiten wat meer zien in het laatste deel van het veld: we willen dat hij de goede beslissingen neemt, de key passes verstuurt en ook wat vaker in zijn eentje in het strafschopgebied verschijnt. Hij is een van onze vier aanvallende spelers", vertelt Schmidt, die in een 4-2-2-2-systeem speelt met Ihattaren, Mauro Júnior, Donyell Malen en Eran Zahav als voorste kwartet in de afgelopen twee duels.

"We gebruiken onze backs om kansen te creëren met voorzetten en dat biedt mogelijkheden voor al onze offensieve spelers. Dan moet je strijden voor de goede positionering, vijf à tien meter voor het doel. Je moet er staan op het juiste moment. Je moet je vrij spelen van je tegenstander. Dat zijn ze niet gewend, want in de jeugd waren ze meestal de spelers die de passes gaven of vanaf de rand van het strafschopgebied scoorden. Maar die kans is misschien vijf procent, terwijl je vijftig procent kans hebt om te scoren als je de bal vijf meter voor het doel krijgt. Je moet daar staan waar de kans op een doelpunt groter is. Maar dat vereist wilskracht. Je moet duelleren met tegenstanders om op de juiste plek te staan, je moet sprinten en je moet slim zijn. Spelers als Mo en Noni (Madueke, red.), moeten daar beter in worden."