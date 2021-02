‘Als Ajax zo de duels mag ingaan, kunnen we geen kampioen worden’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 12:02 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:12

Roger Schmidt roept op te stoppen met het gebruik van de videoscheidsrechter. Volgens de trainer van PSV werkt het systeem niet: er worden nog steeds ‘ongelooflijk veel fouten’ gemaakt, vertelt hij op de persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag van zaterdagmiddag. Woensdag leverde een harde overtreding van Nicolás Tagliafico op Mohamed Ihattaren geen rode kaart op tijdens het bekerduel met Ajax (2-1 nederlaag).

Schmidt staat de pers kalm te woord in de eerste twintig minuten van de persconferentie, totdat hij begint over het optreden van de arbitrage tijdens de kwartfinale. “Ik weet niet of ik nog wat over de scheidsrechter mag zeggen, maar ik denk dat we het allemaal eens kunnen zijn: het was minstens een honderd procent rode kaart! Als ze op die manier de duels mogen aangaan zonder een rode kaart te krijgen, is het onmogelijk om kampioen te worden. En de VAR kunnen we ook wel afschaffen. Waar heb je de VAR voor nodig? Je hebt de VAR niet nodig. Schaf het af. Het was twee jaar geleden een test, maar er worden zoveel fouten gemaakt, in de hele wereld. Mijn conclusie na de test van twee jaar is dat je de VAR kunt schrappen.”

In de topper tussen Ajax en PSV waren meerdere discutabele momenten. Ronald de Boer zei na de wedstrijd dat Devyne Rensch 'donkerrood' had verdiend voor een harde tackle op Olivier Boscagli, maar arbiter Serdar Gözübüyük deelde een gele kaart uit. Videoscheidsrechter Jeroen Manschot riep Gözübüyük niet naar de zijlijn. In dezelfde minuut beging Tagliafico de overtreding op Ihattaren: de linksback, die eveneens met geel werd bestraft, ging daarbij op de voet staan van de aanvallende middenvelder van PSV. Tot slot leek de arbitrage een handsbal van Jordan Teze te ontgaan. In een poging Dusan Tadic af te stoppen, beroerde de verdediger de bal met de hand in het strafschopgebied.

De sliding van Nicolás Tagliafico op Mohamed Ihattaren.

“Laat die overtreding aan Ihattaren aan iedere scheidsrechter ter wereld zien, en ze zeggen allemaal dat het honderd, nee, duizend procent een rode kaart is", vervolgt Schmidt. "Maar we hebben een VAR en het is uiteindelijk geen rode kaart. Waarvoor heb je dan de VAR nodig? We zien dit in de hele wereld. Het is niet alleen bij ons. Als de VAR niet helpt om duizend procent verkeerde beslissingen te verbeteren, dan hebben we de VAR niet nodig. Dat is mijn mening. Hopelijk krijg ik daar geen schorsing voor.” Eerder dit seizoen werd Schmidt al voor één duel geschorst, nadat hij Bas Nijhuis betichtte van opzettelijk fluiten tegen PSV.

"Ik kan beter leven met verkeerde beslissingen als de scheidsrechter zijn best doet", zegt de Duitser. Hij bedoelt daarmee dat iedere scheidsrechter een moment kan missen. "Als hij het moment met Tagliafico niet ziet... De bal was zo ver weg. Het was een overtreding om de speler te blesseren. Als de scheidsrechter dat niet ziet, omdat het spel soms snel gaat, en hij een gele kaart geeft, is dat oké. Daar kan ik mee leven. Maar als je een VAR hebt en je de beelden kunt bekijken, dan vind ik het niet goed."