Thibaut Courtois reageert op oproep: ‘Twitter, work your magic’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 11:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:33

Thibaut Courtois heeft zich van zijn beste kant laten zien door een jonge supporter een gesigneerd shirt te schenken. De doelman van Real Madrid werd via Twitter gewezen op een jongen die tijdens het voetballen zijn ellepijp had gebroken en stuurde het onfortuinlijke jochie een shirt, inclusief handtekening en beterschapswens.

Courtois werd eind januari benaderd door de neef van het jongetje, die op Twitter een aantal foto’s deelde vanuit het ziekenhuis en de Belgische doelman om een shirt vroeg. Op de foto's was te zien hoe zijn neefje met een knuffel op een ziekenhuisbed lag en zijn arm in het gips had. “Twitter, work your magic”, schreef David MC. “Gisteren brak mijn neef zijn ellepijp tijdens het beoefenen van zijn favoriete sport. Hij is keeper en werd vandaag geopereerd. Een shirt van Courtois zou hem ongelofelijk opbeuren.”

Thibaut ha cumplido su palabra y ahora mi sobrino Álvaro es más feliz y afronta su recuperación mucho más animado. GRACIAS a todos los que pusisteis de vuestra parte para que se hiciese realidad.?? Y cómo no, gracias @thibautcourtois por tu enorme generosidad.?? https://t.co/gsIMzBpekJ pic.twitter.com/OpgK0izM9O — ?David MC Trailrunning? (@choki_14) February 11, 2021

Courtois reageerde een dag later op het bericht en sprak zijn beterschapswensen uit richting zijn jonge fan. “De beste wensen voor je neef en ik wens hem een spoedig herstel. Stuur me je gegevens en ik stuur je een shirt”, aldus Courtois. De 81-voudig Belgisch international hield woord en liet het shirt bezorgen in het ziekenhuis. “Mijn neef Álvaro is gelukkiger en ziet zijn herstel vooruit gaan. Bedankt aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen om dit waar te maken”, besloot de initiatiefnemer.

Ruim een jaar geleden toonde Courtois zich ook al van zijn beste kant, toen hij Miguel van Damme een gesigneerd shirt toestuurde. De doelman van Cercle Brugge vecht al enige tijd tegen leukemie en ontving van de sluitpost van Real Madrid in december 2019 een gesigneerd shirt voor de kerstdagen. Afgelopen september kreeg Van Damme voor de vierde keer te horen dat er bij hem kanker is vastgesteld.