Opnieuw grote tegenslag voor FC Twente: seizoen Pleguezuelo voorbij

Vrijdag, 12 februari 2021 om 11:14 • Dominic Mostert • Laatste update: 11:21

Het seizoen van Julio Pleguezuelo zit erop. De verdediger heeft deze week een zware knieblessure opgelopen, zo maakt FC Twente vrijdagochtend bekend via de officiële kanalen. Zijn blessure is een volgende grote domper voor de club, nadat vorige maand al duidelijk werd dat Václav Cerny dit seizoen eveneens niet meer in actie zal komen vanwege een kwetsuur aan zijn knie.

Pleguezuelo noemt de blessure een 'grote teleurstelling'. "Dinsdag tijdens de training had ik last van mijn knie, maar ik had geen idee dat ik er zo lang uit zou zijn", geeft de Spanjaard aan. "We zaten in een wat mindere fase met de ploeg en dan wil je er juist zijn. Het is heel spijtig dat dat dit seizoen niet meer kan. Ik moet de knop omzetten en ik ga direct werken aan mijn herstel. Gelukkig is een operatie niet noodzakelijk."

De 24-jarige Pleguezuelo kwam in de zomer van 2019 transfervrij over van Arsenal. In het voortijdig beëindigde vorige seizoen speelde hij negentien competitiewedstrijden; deze jaargang zal de teller ook blijven steken op negentien. Hij speelde dit seizoen lange tijd als centrumverdediger naast Kik Pierie, totdat Ron Jans vorige maand de voorkeur gaf aan een centrum met Pierie en Dario Dumic. Daardoor week Pleguezuelo in zijn laatste twee duels uit naar de rechts- en linksbackpositie en zat hij tussendoor ook tweemaal op de bank.

“Het zit duidelijk even niet mee", erkent Jans, doelend op de blessures en op het feit dat zijn ploeg al zes wedstrijden niet meer wist te winnen. "Allereerst is het een grote teleurstelling voor Julio, hij is er altijd voor het team. Hij speelt het liefst centraal in de verdediging, maar toen we aan hem aan de zijkanten nodig hadden, klaagde hij nooit. Voor ons is het een grote aderlating, Julio is op zijn jonge leeftijd eigenlijk al een van de routiniers. Hij heeft mij al meteen aangegeven sterk terug te komen." Jans wenst zijn pipil veel sterkte bij het herstel, zo voegt de oefenmeester eraan toe.