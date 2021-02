‘Corrigerende’ Frenkie de Jong imponeert: ‘Hij was een beetje gefrustreerd’

Ondanks de 2-0 nederlaag tegen Sevilla in de strijd om de Copa del Rey woensdagavond, liet Frenkie de Jong zich andermaal gelden bij Barcelona. De middenvelder wees onder andere Jordi Alba de weg, die in de ogen van de Nederlander een verkeerde keuze maakte. Volgens Sport zijn het duidelijke tekenen dat De Jong stijgt in de hiërarchie bij Barcelona. “Met elke dag die verstrijkt, krijgt hij meer gewicht binnen de selectie”, luidde het oordeel.

Barcelona en De Jong moesten toezien hoe uitgerekend voormalig speler Ivan Rakitic woensdag de zege veilig stelde namens Sevilla. De Kroaat tekende in de slotfase voor de 2-0 en velde daarmee het vonnis voor de ploeg van Koeman. De Catalaanse krant ziet desondanks een opvallende verschuiving binnen de selectie. “De Oranje-international heeft het recht vergaard om als een van de teamleiders te worden gezien. De Jong voelt het vertrouwen van zijn ploeggenoten en durft hen te corrigeren op het veld. Maar altijd met de intentie om het team te helpen.”

Ook Luis García ziet hoe De Jong zich eenvoudig staande houdt op het middenveld van Barcelona. De voormalig middenvelder is benieuwd naar het plafond van De Jong. “Ik vind hem een fantastische speler”,vertelt García in gesprek met Goal. "Hij is nog jong en kan nog veel beter worden. Ik ben benieuwd wat hij kan bereiken. Ronald Koeman heeft het volle vertrouwen in hem, hij speelt ieder weekeinde en dat is wat hij nodig heeft. Hij wordt een van de belangrijkste middenvelders in Europa.”

Ook Koeman kan rekenen op een lofzang van de twintigvoudig international van Spanje, die voor onder meer Barcelona, Atlético Madrid en Liverpool speelde. “Ik denk dat Koeman geweldig werk levert en nieuwe spelers aan het systeem probeert aan te passen. We moeten hem de tijd geven. We hebben de afgelopen weken meerdere goede wedstrijden gezien, met een fantastische Ousmane Dembélé en Pedri.” Barcelona is inmiddels elf duels op rij ongeslagen in LaLiga en neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen Deportivo Alavés.

“De tegenstanders geven Barcelona niet veel ruimte, waardoor De Jong iets extra’s brengt”, gaat García verder. "Je kon zien dat hij aan het begin van het seizoen een beetje gefrustreerd was, ook door de situatie waarin de club verkeerde. Maar hij heeft het weer naar zin zin en duikt zelfs soms als spits op, waardoor hij de laatste weken geregeld scoort. Hij kan links, rechts, als controlerende middenvelder en zelfs als centrale verdediger spelen als het team dat nodig heeft."