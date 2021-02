AZ praat met Red Bull over samenwerking

Chelsea heeft zich bij Internazionale gemeld met een ruilvoorstel. The Blues willen Christian Eriksen verwelkomen en zijn bereid om Jorginho dan de omgekeerde weg te laten bewandelen. (Calciomercato)

Het is nog onduidelijk in welke vorm de fabrikant van energiedrankjes en de Alkmaarders precies moeten gaan samenwerken.

Matthew Bondswell, die afgelopen halfjaar voor FC Dordrecht speelde, keert terug naar Engeland. Een nog onbekende Premier League-club gaat aan de haal met de vleugelverdediger, die transfervrij is na zijn vertrek bij RB Leipzig en gelinkt werd aan West Ham United en Leeds United. (Football Insider)