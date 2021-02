‘Waarom zou je jezelf zo demonstratief achter een dopingzondaar scharen?’

Vrijdag, 12 februari 2021 om 08:15 • Laatste update: 08:33

Thijs Zonneveld kan weinig begrip opbrengen voor het eerbetoon dat de spelers van Ajax woensdag voorafgaand aan het met 2-1 gewonnen bekerduel met PSV brachten aan André Onana. De spelers van de Amsterdammers droegen het shirt van Onana terwijl ze het veld opliepen. “Eerst dacht ik dat het een foutje was. Dat ze allemaal het verkeerde shirt hadden gepakt”, schrijft Zonneveld in zijn column in het Algemeen Dagblad.

De wielerjournalist stelt dat de actie overkwam als ‘een van bovenaf opgelegde, geregisseerde protestactie’. “Zeker omdat het officiële Twitteraccount van Ajax ook meteen 'We are behind you, Dre' de wereld in slingerde”, schrijft Zonneveld. Hij gelooft dat het idee 'geboren werd uit lieftalligheid'. “Een ideetje van de stagiair op de marketingafdeling waar iedereen heel even om glimlacht - om het daarna meteen van tafel te vegen. Want wat wás nu eigenlijk de boodschap van die ode aan Onana? Wat wilde Ajax er nu eigenlijk mee duidelijk maken? Waarom zou je jezelf als spelers en club zo demonstratief en publiekelijk achter een dopingzondaar scharen?”

Zonneveld benadrukt dat niemand bij Ajax ontkent dat Onana - bewust of onbewust - een verboden middel heeft genomen. De doelman heeft volgens hem zelf een fout gemaakt. “Als je dat weet, wat sta je dan te doen op dat veld, in die gele shirtjes? Een applaus te geven voor maskeringsmiddelen? Was het een protest tegen de dopingregels? Tegen de tuchtcommissie van de UEFA, die nota bene al driekwart van de normale straf heeft geschrapt? Was het een middelvinger naar de grote boze buitenwereld die Onana niet, zoals zijzelf, ziet als slachtoffer?”

Zelfs als men de lezing van Onana gelooft, plaatst Zonneveld zijn vraagtekens bij de steunbetuiging. “Was het een ode aan onprofessionaliteit? Een steunbetuiging aan domheid? Aan vergeten op de verpakking te kijken voordat je een pilletje naar binnen hakt? Aan kapitaalvernietiging? Aan een jaar lang geen punten pakken voor je ploeg? Of ben ik nu te zuur? Moet ik geloven dat het blinde teamspirit is? Dat ze bij Ajax nooit iemand verantwoordelijk houden voor wat hij zelf doet? Dat het één grote familie is die elkaar alles vergeeft?”