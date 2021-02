Driessen ziet ‘gezagsondermijnende’ boodschap van Ihattaren op Instagram

Vrijdag, 12 februari 2021 om 06:47 • Laatste update: 08:12

Ajax elimineerde PSV afgelopen woensdag in de TOTO KNVB Beker, door in de Johan Cruijff ArenA met 2-1 te winnen. Valentijn Driessen constateert vrijdagochtend in zijn column in De Telegraaf dat Erik ten Hag zijn collega Roger Schmidt ‘over de knie’ wist te leggen. Tegelijkertijd zag de journalist ‘gezagsondermijnend’ gedrag van de gewisselde Mohamed Ihattaren richting zijn trainer op Instagram.

“Schmidt wisselt naar hartenlust zijn beste spelers en onderbouwt dat met allerlei drogredenen. Ook zeurt hij maar over de overvolle kalender en grijpt dát en een handvol andere excuses aan om de tegenvallende prestaties van PSV te verklaren. Uitgerekend die Schmidt miste in de beker bij Ajax drie belangrijke basisspelers met blessures. Hoewel zijn strategie gerust als failliet kan worden bestempeld, lijkt het krediet van de Duitser onuitputtelijk”, zo schrijft Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf vraagt zich af hoe lang de ‘praatjes’ van Schmidt geloofwaardig blijven voor de spelersgroep.

Driessen constateert dat Schmidt ‘heilig werd verklaard’ na elke oprisping van resultaat. Inmiddels ‘schuiven de panelen’. “Philipp Max en Donyell Malen – twee belangrijke krachten bij PSV – lieten eerder via lichaamstaal blijken hun wissels niet te begrijpen. De Nederlandse international zei het zaterdag na PSV-FC Twente voor het eerst gewoon hardop voor de camera”, stelt Driessen. Tegen Ajax haalde Schmidt Ihattaren, volgens hem de beste speler aan PSV-zijde, voortijdig naar de kant. De oefenmeester gaf na afloop te kennen dat hij Ihattaren goed, maar niet geweldig vond spelen.

“Na afloop droop het onbegrip en cynisme van Ihattarens reactie op de wissel en het spel van PSV af”, zag Driessen in het interview van Ihattaren na afloop met ESPN. “Een dag later gevolgd door een voor Schmidt fnuikend en gezagsondermijnende boodschap van Ihattaren. Hij likete het bericht op Instagram, waarin Kenneth Perez verklaart waarom Ihattaren de beste PSV’er was tegen Ajax. Waarna Perez er fijntjes aan toevoegde. ’Maar, ja. Dan weet je bij PSV; dán word je gewisseld.’ Nog één of twee van zulke reacties of posts en de geest van begrip, geloofwaardigheid en houdbaarheid ontsnapt uit de fles.”

Volgens Driessen wist Ten Hag zich tegen PSV juist tactisch te onderscheiden, door Daley Blind ‘als stuurman van de ploeg’ op het middenveld te posteren. Hij constateert dat Ten Hag er eerder tot twee keer toe in slaagde om AZ-trainer Pascal Jansen ‘over de knie’ te leggen. “Eerst walste hij met een offensieve speelwijze en een uitblinkende Álvarez over AZ heen voor de beker. In de competitie maakte Ten Hag het verschil door met Blind in een vrije rol als onverwachte vervanger van linksachter Tagliafico te laten spelen. Met zulke ingrepen win je spelers voor je; met onbegrijpelijke wissels verlies je je spelers.”