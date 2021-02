‘Real Madrid kon nationaliteit van Marvin Park nauwelijks geloven in 2016’

Marvin Park breekt langzaamaan door bij Real Madrid. De middenvelder stond dinsdag tegen Getafe (2-0 zege) voor het eerst in de basisopstelling en deed 54 minuten mee. De twintigjarige Park heeft sinds zijn komst in 2016 grote stappen gezet, zowel op voetballend als sociaal gebied. Als kind stond hij bekend als een getalenteerde, maar zeer teruggetrokken jongen. Met name in La Fábrica, de jeugdopleiding van Real Madrid, was hij ongelukkig.

Park is de zoon van een Nigeriaanse vader en een Zuid-Koreaanse moeder. Hij werd in het jaar 2000 geboren in Palma op het eiland Mallorca en speelde tussen 2006 en 2009 in de jeugdopleiding van het lokale Ciutat de Palma. Het gezin verhuisde daarna voor het werk naar Engeland en vervolgens kwam Park in de jeugdopleiding terecht van Tranmere Rovers, waar hij drie jaar speelde. Hij trainde onder leiding van Neil Garnett, de broer van toenmalig hoofd jeugdopleidingen Shaun Garnett. Park speelde als aanvallende middenvelder of buitenspeler.

Neil Garnett vertelde in november 2020 dat hij zich Park herinnert als een 'verlegen, jonge jongen die amper Engels sprak'. Maar zodra hij de bal had, memoreerde Garnett, 'kon je zien dat hij anders was dan alle anderen'. "Hij had techniek, kon met beide voeten spelen en was sterk. Hij was een muis op het trainingsveld, maar een leeuw op het veld. Hij was angstaanjagend. Hoe hij voetbalde, was compleet het tegenovergestelde van zijn persoonlijkheid." Liverpool, Everton, Wigan Athletic, Blackburn Rovers en Manchester United toonden interesse, weet Garnett nog.

Shaun Garnett, toenmalig hoofd jeugdopleidingen, had echter zijn twijfels bij de potentie van Park. "Hij liep altijd in zijn eentje of zat in zijn eentje op de bank. Als je hem gedag zei aan het begin van de training, kwam er geen woord uit." Tranmere herkende zijn talent desondanks wel en was trots op zijn ontwikkeling. In 2012 vertrok de jeugdspeler echter plots. "Hij speelde zondag nog voor ons en keerde maandag uit het niets terug naar Spanje. We waren niet gewaarschuwd. Hij was van de een op de andere dag vertrokken. Een trainer zei letterlijk: 'Marvin is weg'. 'Waar?', vroeg ik. 'Terug naar Spanje.' 'Hoe kan dat zomaar?'"

Park ging weer aan de slag bij Ciutat de Palma, alvorens via twee andere amateurclubs terecht te komen bij Real Madrid in 2016. Marca blikt in een artikel terug op zijn start in Madrid. "Toen Real Madrid de eerste poging ondernam om Park vast te leggen, konden ze haast niet geloven dat hij de Spaanse nationaliteit had. Ze lazen zijn volledige naam op zijn identiteitsbewijs: Marvin Olawale Akinlabi Park. Hij is de zoon van een Nigeriaanse vader, Akeem Olawale, en een Zuid-Koreaanse moeder, Hye-Sook Park. Twee bescheiden ouders, die in een hotel op Mallorca werken. Ze leerden elkaar kennen op het eiland, waar twee decennia geleden hun zoon werd geboren."

Toen hij op vijfjarige leeftijd voor het eerst met zijn broer ging voetballen, moest Park niets hebben van de sport. Hij barstte in tranen uit. Toch besloten zijn ouders hem een jaar later aan te melden bij Ciutat de Palma. Via de omwegen kwam hij terecht bij Real Madrid, door de oplettendheid van scout Carlos Paniza. Zijn ouders, en iedereen die met hem samenwerkte, beaamt dat Park erg verlegen was. Paniza noemde hem de 'stille buitenspeler'. "Nadat hij bij Real Madrid terechtkwam, belde hij iedere avond vanuit Valdebebas huilend met zijn moeder", schrijft Marca.

"Marvin was heel snel en getalenteerd, maar moest werken aan zijn fysiek. Zijn belangenbehartiger Joyce Moreno, zelf oud-speler van Real Madrid, wist dat zijn cliënt wat meer spieren moest kweken. Bij Real Madrid heeft Marvin zich in tactisch en persoonlijk opzicht ontwikkeld, al is hij nog niet van zijn verlegenheid af", concludeert de krant. Park, inzetbaar als rechtsbuiten, aanvallende middenvelder of rechtshalf, debuteerde op 20 september 2020 met een invalbeurt van 21 minuten in LaLiga tegen Real Sociedad (0-0). Hij behoorde daarna nooit meer tot de wedstrijdselectie, tot hij vorige week zaterdag plots werd geselecteerd én dertien minuten mocht invallen tegen Huesca (1-2 zege). Dinsdag volgde tegen Getafe zijn eerste basisplaats. Park speelde bovendien in 2019 een interland voor Spanje Onder-19.