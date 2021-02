Barcelona en Sevilla worden niets wijzer over mogelijke finaletegenstander

Donderdag, 11 februari 2021 om 22:51 • Dominic Mostert

De eerste halvefinalewedstrijd tussen Athletic Club en Levante in de Copa del Rey is donderdagavond geëindigd in een gelijkspel. Door de 1-1 remise in het San Mamés zijn de kaarten nog niet geschud; over drie weken wacht de return in Valencia. In de finale neemt Athletic of Levante het op tegen Sevilla of Barcelona. Woensdag won Sevilla de eerste ontmoeting met 2-0 van Barcelona.

Na 25 minuten opende Levante de score. Een voorzet van Jorge de Frutos vanaf de rechterflank werd getoucheerd door Iñigo Martínez, waarna de bal rond de strafschopstip belandde voor de voeten van Gonzalo Melero. De middenvelder wilde eigenlijk in één keer uithalen, maar maaide over de bal heen. Evenwel wist hij de bal op die manier te controleren, waardoor hij een herkansing kreeg en benutte: 0-1. Het was geen onverdiende voorsprong, want Levante was vanaf het eerste moment de betere partij. Pas in de slotfase van de eerste helft meldde Athletic zich nadrukkelijker.

De tweede helft ging van start met kansen voor de thuisploeg op de gelijkmaker. Doelman Dani Cardenas pareerde een kopbal van Raúl García, pareerde een schot van Álex Berenguer én stopte een inzet van Iñaki Williams met de knie, alvorens de gelijkmaker viel in de 58ste minuut. Martínez sprong hoog op na een corner van Iker Muniain en kopte raak. In het restant van de wedstrijd had Athletic de controle, maar verdedigde Levante naar behoren. Zodoende zijn alle opties nog open voor de returnwedstrijd van donderdag 4 maart.