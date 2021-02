Raiola wimpelt voorstel van 37,5 miljoen af: ‘Jullie moeten hem met rust laten’

Donderdag, 11 februari 2021 om 22:39 • Chris Meijer • Laatste update: 22:55

Gianluigi Donnarumma is bij AC Milan momenteel in het bezit van een aflopende verbintenis. De koploper van de Serie A wil het contract van de 21-jarige doelman graag verlengen en heeft hem een nieuwe, vijfjarige verbintenis voorgeschoteld. La Gazzetta dello Sport weet echter te melden dat zaakwaarnemer Mino Raiola andere plannen heeft en Donnarumma voor slechts twee jaar wil laten bijtekenen in Milaan.

Er wordt al langer door de entourage van Donnarumma en AC Milan onderhandeld over een nieuw contract. “Het is geen probleem, ik wil langer bij Milan blijven. Mijn zaakwaarnemer Mino Raiola zal met de club praten” zei Donnarumma in november tegenover DAZN. Zijn naam werd de afgelopen tijd echter ook in verband gebracht met Chelsea, Internazionale en Juventus. Doordat het contract van Donnarumma komende zomer afloopt, mag hij sinds vorige maand officieel met andere clubs onderhandelen.

Donnarumma verdient momenteel zes miljoen euro bij AC Milan. Als hij zijn handtekening zet onder het door i Rossoneri aangeboden vijfjarige contract, gaat hij 7,5 miljoen euro verdienen. In een eerder stadium was het salaris nog een struikelblok, omdat AC Milan aanvankelijk niet meer dan 6,5 miljoen euro per jaar wilde bieden. Nu heeft de Italiaanse club toch ingestemd met de eisen van Donnarumma, alleen is de contractduur nog een probleem. Raiola verlangt een tweejarig contract, terwijl AC Milan voor vijf jaar wil verdienen.

Bij AC Milan vreest men dat wanneer Donnarumma voor twee jaar bijtekent, men volgend jaar wéér om de tafel moet met Raiola. Het is namelijk niet de eerste keer dat i Rossoneri in deze situatie zitten, want in 2017 verliepen de onderhandelingen over het verlengen van het aflopende contract van de doelman ook al moeizaam. Boze fans van AC Milan gooiden tijdens het duel tussen Italië en Denemarken op het EK Onder-21 in 2017 zelfs bankbiljetten naar Donnarumma, die uiteindelijk tóch voor vier jaar besloot bij te tekenen.

“Jullie moeten Gigio met rust laten, want hij is bezig om iets heel belangrijks voor AC Milan én zijn carrière te bewerkstelligen. Alles zal in het geheim gedaan worden, zonder jullie iets te laten weten. Zo gaat het en zal het altijd gaan”, zo liet Raiola donderdag optekenen door verschillende Italiaanse media. Donnarumma, 22-voudig Italiaans international, speelde voorlopig al 230 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van AC Milan, voor wie hij in 2015 op zestienjarige leeftijd debuteerde.