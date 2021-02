Ravel Morrison haalt op Instagram uit naar Zaha na podcast: ‘Haha, baffled’

Donderdag, 11 februari 2021 om 21:38 • Chris Meijer

Ravel Morrison en Wilfried Zaha kregen het in 2013 op het veld met elkaar aan de stok tijdens een interland tussen Jong Engeland en Jong Litouwen. Zaha heeft in de On the Judy podcast uitgebreid tekst en uitleg gegeven over de openlijke ruzie met het voormalig toptalent, dat het afgelopen halfjaar onder contract stond bij ADO Den Haag. Morrison is overigens niet gediend van de openhartigheid van Zaha, want de inmiddels 28-jarige aanvallende middenvelder uitte via Instagram zijn ongenoegen.

Morrison en Zaha vlogen elkaar in oktober 2013 op het veld van Portman Road, de thuishaven van Ipswich Town, aan tijdens de interland tussen Jong Engeland en Jong Litouwen. De Engelsen wonnen het EK-kwalificatieduel met 5-0, mede dankzij twee doelpunten van Morrison. Zaha verzorgde twee assists, waarvan één op de toenmalig speler van West Ham United. “Hij was er op uit om me kwaad te maken”, gaf Zaha te kennen. “Hij liep daar rond alsof hij Ronaldinho was en wij allemaal nobody’s.”

“Als hij de bal kreeg, deed hij er alleen maar trucjes mee. De enige keer dat hij overspeelde, was als het écht niet anders kon. Wij stonden daar met onze handen in onze zij, terwijl hij langs zes Litouwse spelers slalomde”, vervolgde de 28-jarige aanvaller van Crystal Palace, die in zijn loopbaan eveneens voor Manchester United en Cardiff City speelde. “Het was makkelijk. We hadden zo’n goed team, iedereen kon zijn tegenstanders passeren. Maar we deden dat niet. We probeerden professioneel te zijn, wilden netjes en sportief spelen. Hij deed gewoon zijn eigen ding.”

Zaha deelde zijn frustraties met Morrison, die op zijn beurt zijn arm in het gezicht van zijn ploeggenoot duwde. “Ik had er genoeg van, ik vroeg wat hij aan het doen was. We konden allemaal doen wat hij deed, hij moest gewoon overspelen. Uit het niets duwde hij me. Ik had zoiets van: ben je dom? Ik duwde hem terug, dat ging nergens over op het veld. Toen we naar binnen gingen, was hij stil. Terwijl hij me buiten duwde, ging hij in de kleedkamer stilletjes in een hoekje zitten. What the hell.”

“Ik werd heel boos, omdat de rest van het team normaal speelde en hij het nodig vond me te duwen. Bewaar die energie tot we binnen zijn, denk ik dan. Maar dat deed hij niet. Ik ben er niet op uit om mensen te beschadigen. Maar waarom moet je je beter voelen dan andere mensen?”, zo besloot Zaha. Na zijn jeugdinterlands voor Engeland te hebben gespeeld, besloot hij overigens te switchen naar Ivoorkust. Ook Morrison speelde geen A-interlands voor Engeland en is tegenwoordig international voor Jamaica.

Morrison, die tijdens zijn grillige carrière voor achtereenvolgens Manchester United, West Ham United, Birmingham City, Queens Park Rangers, Cardiff City, Lazio, Atlas, Östersund, Sheffield United, Middlesbrough en ADO speelde, reageerde direct via Instagram op de uitspraken van Zaha. “Wilfried, lol. Come on, laten we een keer met z’n drieën (daarmee doelt Morrison vermoedelijk op Zaha en de host van de On the Judy podcast) live gaan en feiten vermelden. What a dude”, schrijft Morrison in een inmiddels verwijderde story op Instagram. “Stil.. Alsjeblieft, kom op. Laten we serieus praten. Haha, baffled.”