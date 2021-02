Bayern evenaart met wereldtitel historische ‘sextuple’ van Barcelona

Bayern München heeft zich voor de vierde keer (na 1976, 2001 en 2013) in de clubgeschiedenis tot wereldkampioen gekroond. Der Rekordmeister was in de finale van het WK voor clubteams met 1-0 te sterk voor het Mexicaanse Tigres UANL, de houder van de CONCACAF Champions League. Een doelpunt van Benjamin Pavard, dat werd goedgekeurd na inmenging van de videoscheidsrechter, bracht na 59 minuten spelen de beslissing in de eindstrijd. Bayern completeert met het veroveren van de wereldtitel de zogenaamde ‘sextuple’, want alle prijzen die afgelopen twaalf maanden te winnen vielen werden gewonnen.

In de finale van het WK voor clubteams, dat werd afgewerkt in het Education City Stadium in het Qatarese Al Rayyan, moest Bayern-trainer Hansi Flick het stellen zonder Jérôme Boateng en Thomas Müller. Eerstgenoemde was woensdag naar Duitsland teruggekeerd wegens het overlijden van zijn ex-vriendin, terwijl Müller eerder op de dag positief getest werd op het coronavirus. Bayern rekende in de halve finale af met het Egyptische Al-Ahly (0-2). Voor Tigres verliep de weg naar de eindstrijd via Ulsan Hyundai (2-1) en Palmeiras (0-1).

Na een aftastende beginfase, waarin Robert Lewandowski opdook in een gevaarlijke positie en Manuel Neuer tijdig ingreep toen Luis Enrique Quiñones voor zijn neus opdook, lag de bal na iets meer dan een kwartier spelen in het net. Joshua Kimmich vuurde van behoorlijke afstand raak, maar zag zijn treffer geannuleerd worden. Lewandowski stond in buitenspelpositie in de baan van het schot en hinderde daarmee Tigres-doelman Nahuel Guzmán. Bayern bleef aanzetten en zag Kingsley Coman tot twee keer toe in het strafschopgebied verschijnen: een voorzet werd net op tijd weggehaald door een verdediger van Tigres, terwijl Guzmán een schot van hem verijdelde.

Doordat ook een schot van Leroy Sané op de buitenkant van de kruising terechtkwam, vielen er voor rust nog geen doelpunten. Na een weinig verheffend begin van de tweede helft, opende Bayern na een uur spelen de score. Een voorzet van Kimmich ging richting Lewandowski, die samen met doelman Guzmán de lucht inging. De bal bleef vervolgens liggen voor Pavard, die een kans voor open doel niet onbenut liet. Aanvankelijk ging de vlag van de grensrechter omhoog voor buitenspel, maar na inmenging van de videoscheidsrechter werd het doelpunt toch goedgekeurd.

Met nog een kwartier op de klok besloot Flick Lewandowski, Sané en Coman naar de kant te halen voor Eric Maxim Choupo-Moting, Douglas Costa en Jamal Musiala. Doordat Bayern hiervoor kleine kansen had laten liggen om de wedstrijd te beslissen, kregen de Mexicanen een kans om een slotoffensief in te zetten. Corentin Tolisso was met nog tien minuten te gaan echter het dichtst bij een doelpunt, maar zijn inzet ging via Guzmán op de paal. Ook Douglas Costa en Choupo-Moting lieten nog na om de marge naar twee te tillen, maar uiteindelijk slaagde Bayern erin om een minimale overwinning over de streep te trekken en daarmee de wereldtitel voor clubteams veilig te stellen.

Met het veroveren van de wereldtitel heeft Bayern zich verzekerd van de zogenaamde 'sextuple', nadat eerder al de landstitel, de DFB Pokal en de Champions League, de Duitse- en de Europese Supercup werden gewonnen. Der Rekordmeister is na het Barcelona van Josep Guardiola in seizoen 2008/09 de tweede club ooit die erin slaagt om de zes mogelijke hoofdprijzen in een seizoen binnen te halen.