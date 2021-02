Lasse Schöne keert na anderhalf jaar terug in de Eredivisie

Donderdag, 11 februari 2021 om 19:51 • Laatste update: 20:19

Lasse Schöne keert terug in de Eredivisie. Sander de Vries, journalist voor de Leeuwarder Courant, meldt op Twitter dat de 34-jarige Deense middenvelder aan de slag gaat bij sc Heerenveen. Voetbal International schrijft dat hij een handtekening gaat zetten onder een contract tot het einde van het seizoen. Schöne was clubloos sinds zijn contract bij het Italiaanse Genoa in januari werd ontbonden en hield de afgelopen tijd zijn conditie op peil bij zijn oude club Ajax.

Fean Online schrijft dat Schöne vrijdag medisch gekeurd zal worden bij Heerenveen. Als dat geen problemen oplevert, wordt hij aansluitend gepresenteerd bij de club waar hij eerder tussen 2002 en 2006 in de jeugdopleiding speelde. De Friezen versterkten zich afgelopen maand al met Tibor Halilovic (overgekomen van HNK Rijeka), Siem de Jong (overgekomen van FC Cincinnati), Rami Kaib (overgekomen van Elfsborg), Ariel Harush (overgekomen van Nitra) en Syb van Ottele (overgekomen van NEC Nijmegen).

Schöne keert zo na anderhalf jaar terug in de Eredivisie. De vijftigvoudig Deens international liet Ajax in de zomer van 2019 achter zich voor een avontuur bij het Italiaanse Genoa, maar dat werd geen doorslaand succes. In zijn eerste seizoen kwam hij nog tot 34 optredens. Deze jaargang werd hij niet ingeschreven voor de Serie A en speelde hij geen minuut. In januari werd besloten om zijn doorlopende contract bij Genoa te ontbinden, waardoor hij transfervrij op zoek kon naar een nieuwe club.

Na zijn vertrek dook Schöne vorige maand op bij Ajax, waar hij zijn conditie op peil hield. “Je moet wel spelen. Ze weten hoe ik in elkaar zit. Het is duidelijk een andere rol dan ik gewend was, dat begrijp ik heus wel”, zei Schöne deze week in het YouTube-programma Onvoorspelbaar van de KNVB over een eventuele terugkeer in Amsterdam. Voor Ajax zou een rentree van de Deen echter niet aan de orde zijn geweest. Voetbal International meldt dat er veel clubs wél geïnteresseerd waren in Schöne, want er kwamen aanbiedingen uit onder meer Engeland, Italië en het Midden-Oosten binnen. Zijn naam viel eveneens bij Club Brugge en FC Twente.

Zaakwaarnemer Revien Kanhai gaf vorige week tegenover Voetbal International al aan dat Schöne in of rondom Nederland wilde blijven. De keuze is nu dus uiteindelijk op Heerenveen gevallen, waarmee hij terugkeert bij de club die hem negentien jaar geleden vanaf Lyngby BK naar Nederland haalde. Schöne speelde echter nog geen wedstrijd in de hoofdmacht van de Friezen en kwam daarna via De Graafschap en NEC Nijmegen bij Ajax terecht. Bij Heerenveen hoopt Schöne zichzelf een plek in de selectie van Denemarken voor het EK van komende zomer te kunnen bezorgen.