Donderdag, 11 Februari 2021

Twee clubs houden situatie van Ziyech in de gaten

Pau López is momenteel de eerste doelman van AS Roma, maar de club overweegt het nieuwe seizoen met een nieuwe keeper in te gaan. Juan Musso van Udinese, Pierluigi Gollini van Atalanta en Marco Silvestri van Hellas Verona staan er goed op in Rome. (Corriere dello Sport)

Shandong Luneng heeft een bod van circa tien miljoen euro uitgebracht op Thiago Mendes. Hoewel Olympique Lyon middenin de strijd om de landstitel zit, nemen les Gones het bod op de controleur serieus in overweging. (Globo Esporte)

Hakim Ziyech komt recentelijk minder aan spelen toe bij Chelsea en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan bij zowel Juventus als AC Milan. Als de situatie van de aanvaller niet verbetert, willen de clubs hem naar Italië halen. (Calciomercato) Als de situatie van de aanvaller niet verbetert, willen de clubs hem naar Italië halen.

Bruno Peres lijkt niet te hoeven rekenen op een verlenging van zijn aflopende contract bij AS Roma. De rechtsback is daarom naar alle waarschijnlijkheid transfervrij na dit seizoen en staat al in de belangstelling van Benfica. (TMW)

Alessio Romagnoli kan zijn tot medio 2022 doorlopende contract bij AC Milan verlengen. De club is echter niet bereid om zijn salaris van 3,5 miljoen euro per jaar te verhogen en dus is het de vraag of de centrale verdediger akkoord gaat. (La Gazzetta dello Sport)