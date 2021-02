Neymar: ‘Het maakt me verdrietig wat tegenstanders over me zeggen’

Donderdag, 11 februari 2021 om 17:57 • Jeroen van Poppel

Neymar heeft opnieuw een zware blessure opgelopen. De 29-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain, die door een bovenbeenblessure naar verwachting vier weken moet toekijken, spreekt op zijn Instagram-account zijn verdriet uit over de situatie. "Het verdriet is groot, de pijn is enorm en het huilen is constant", schrijft Neymar.

Al jaren wordt Neymar geplaagd door blessureleed, opvallend vaak in de eindfase van het voetbalseizoen. "Alweer moet ik een tijdje stoppen met waar ik het meest van houd in mijn leven, namelijk voetballen", aldus de Braziliaan, die donderdagavond in het bekerduel met Cean (0-1) geblesseerd raakte door een tackle van Steeve Yago. Dat incident staat niet op zich, want op 13 december werd Neymar nog de wedstrijd uit geschopt door Thiago Mendes van Olympique Lyon. En op het WK 2014 brak Neymar zijn rugwervel na een knietje van de Colombiaan Juan Zuñiga.

"Soms voel ik me ongemakkelijk vanwege mijn speelstijl, omdat ik dribbel en uiteindelijk word geschopt", schrijft Neymar. "Ik weet niet of ík het probleem ben, of wat ik doe op het veld, maar het doet me echt verdriet. Het maakt me te verdrietig wat tegenstanders, coaches en commentatoren over me zeggen: 'Hij moet echt geschopt worden.' En dingen als 'huilkind', 'verwend jochie', et cetera. Eerlijk gezegd maakt het me verdrietig, ik wil gewoon gelukkig zijn in het voetbal."

Vrijdag werd duidelijk dat Neymar tot zijn grote verdriet het Champions League-treffen van dinsdag 16 februari tegen zijn voormalige club Barcelona in ieder geval moet missen. De vleugelspits is een groot twijfelgeval voor de returnwedstrijd tegen Barça in Parijs, die gepland staat op woensdag 10 maart.