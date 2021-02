VVCS gaat niet akkoord met sanctie voor André Onana

Donderdag, 11 februari 2021 om 16:53 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:33

De spelersvakbond VVCS heeft zich donderdag in een officiële verklaring uitgesproken over de dopingschorsing van André Onana. De Vereniging van Contractspelers noemt de sanctie om de 24-jarige doelman van Ajax voor één jaar uit te sluiten onder meer 'buitenproportioneel', zeker omdat de UEFA erkent dat het gaat om een vergissing. "De VVCS gaat niet akkoord met de sanctie van 1 jaar die André Onana is opgelegd", aldus de spelersvakbond.

Onana is geschorst voor het innemen van het middel furosemide en zegt het middel per ongeluk te hebben ingenomen toen hij een aspirine wilde pakken, maar in plaats daarvan het medicijn Lasimac van zijn vrouw innam. "De VVCS blijft een systeem veroordelen waarbij sporters die niet de intentie hebben vals te spelen, voor langere tijd van de uitoefening van hun beroep worden uitgesloten", vervolgt het statement. "Deze sanctie heeft enorme gevolgen voor de professionele carrière van de speler en heeft een enorme impact op het welzijn van de betrokken speler."

De VVCS had meer clementie van de Europese voetbalbond verwacht. "De UEFA volgt het verweer van Onana dat het een vergissing betreft. Dat hij op 30 oktober een verkeerd pilletje nam, om hoofdpijn te temperen. Om die reden krijgt hij niet de ‘gebruikelijke’ vier jaar aangesmeerd, maar wordt zijn straf ‘beperkt’ tot één jaar. Eén jaar is evenwel een eeuwigheid in de carrière van een profvoetballer... Een carrière die sowieso al kort is. De vraag is hoe je een speler zomaar een jaar kan schorsen, als je er zelf van overtuigd bent dat er een vergissing in het spel is?"

Verder maakt de VVCS zich er hard voor dat Onana in ieder geval wél mag meetrainen met Ajax. "De schorsing op zich is al buiten proportie, maar het idee dat de speler gedurende de schorsing niet eens met de rest van het team mag meetrainen is volstrekt onbegrijpelijk. Deze onrechtvaardigheid, die geen enkele toegevoegde waarde heeft en leidt tot het onnodig isoleren van profvoetballers, moet eveneens dringend worden teruggedraaid.

Ook heeft de spelersvakbond goede 'goede hoop' dat het hoger beroep dat Ajax zal aanvoeren bij het Hof van Arbitrage en Sport (CAS) leidt tot opheffing of vermindering van de straf. "Maar deze zaak toont nog maar eens de noodzaak om de regels te herstructureren. De internationale spelersorganisatie FIFPro heeft aangekondigd de aanpak van de antidopingregelgeving opnieuw aan te kaarten met de uitdrukkelijke eis dat werknemers- en werkgeversorganisaties aanzienlijk meer invloed krijgen bij het opstellen van de dopingregels en de gevolgen ervan."