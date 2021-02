Neymar moet wedstrijd tegen Barcelona zeker missen

Donderdag, 11 februari 2021 om 16:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:44

Neymar moet minimaal vier weken toekijken door een bovenbeenblessure, zo bevestigt zijn club Paris Saint-Germain donderdag. De 29-jarige Braziliaan moet daardoor in elk geval het Champions League-duel in en tegen Barcelona op dinsdag 16 februari missen. Het zal een race tegen de klok worden voor Neymar om de thuiswedstrijd tegen zijn oude club op woensdag 10 maart wél te halen.

Pochettino gaf woensdagavond de nodige sterspelers rust, al kreeg Neymar wél gewoon een basisplaats in het bekerduel met Caen (0-1 zege). Na bijna een uur spelen ging het mis voor de Braziliaanse spelmaker bij een tackle van verdediger Steeve Yago. Het werd snel duidelijk dat Neymar gewisseld moest worden. Zijn uitvallen zorgt voor onrust bij PSG, zeker ook gezien de geschiedenis van Neymar op het gebied van blessures. In het seizoen 2017/18, zijn eerste jaar bij PSG, miste hij vanwege een gebroken middenvoetsbeentje de tweede ontmoeting met Real Madrid in de achtste finale van de Champions League. De Franse grootmacht werd voortijdig uitgeschakeld.

Een seizoen later miste Neymar vanwege blessureleed het tweeluik met Manchester United in de achtste finale van het miljardenbal en ook deze keer strandde PSG voortijdig op Europees niveau. Vorig seizoen werd Neymar een keer niet geteisterd door kwetsuren en prompt haalde de topclub uit Parijs de finale van de Champions League, waarin Bayern München met 0-1 te sterk bleek. Er is naast Neymar ook grote twijfel over de inzetbaarheid van Ángel Di María tegen Barcelona. De Argentijnse aanvaller kampt namelijk met een bovenbeenblessure.

Ploeggenoot Moise Kean maakte zich ondanks alles geen zorgen over het fysiek gestel van Neymar. "Hij is prima in orde. Hij gaat morgen (donderdag, red.) gewoon trainen en hij zal op tijd fit zijn voor de wedstrijd tegen Barcelona", zo klonk het direct na de wedstrijd in gesprek met Eurosport.