Albert Verlinde toont de nieuwe vriendin van Dirk Kuyt

Donderdag, 11 februari 2021 om 16:03 • Jeroen van Poppel

Dirk Kuyt is weer gelukkig in de liefde, zo weet Albert Verlinde te melden in Shownieuws. De veertigjarige oud-aanvaller heeft een relatie met Kate, waarvan Verlinde in het boulevardprogramma een foto laat zien. "Dirk Kuyt heeft niet alleen een nieuwe look, maar ook een nieuwe liefde", zegt Verlinde aan de desk van het tv-programma.

"Mensen uit zijn omgeving zeggen dat het eind 2019 bij een gala voor het goede doel begonnen is met Kate", weet Verlinde. "Hij is ontzettend verliefd op haar geworden. Op dat moment woonde zij nog in Bussum, waar Dirk af en toe naartoe ging met een capuchon op zijn hoofd om niet gezien te worden. Inmiddels is ze verhuisd naar Amsterdam en schijnen ze heel gelukkig te zijn."

Dirk Kuyt samen met Kate.

Presentatrice Tooske Ragas vraagt aan Verlinde of de nieuwe look van Kuyt iets te maken heeft met zijn nieuwe vriendin. "Dat weet je niet", zegt Verlinde. "Doet een man dat, als er een nieuwe liefde is? Dat kan toch, dat zij gezegd heeft: 'Nou, Dirk, nu hebben we het gehad met die look, even aan de slag."

Kuyt maakte in juni vorig jaar bekend dat hij en zijn vrouw Gertrude na een huwelijk van zeventien jaar gingen scheiden. “Als hij het niet uitgegeven heeft en het belastingtechnisch slim heeft gedaan, betekent dit dat er straks zo'n dertien miljoen euro op Gertrude's bankrekening wordt bijgeschreven”, schreef Weekend destijds. Gertrude zou bovendien nog aanspraak kunnen maken op alimentatie. Het paar was in totaal 22 jaar samen.