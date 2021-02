‘Onana maakt kans op strafvermindering, het is vrij makkelijk te bewijzen’

Donderdag, 11 februari 2021 om 15:38 • Jeroen van Poppel

Waar André Onana afgelopen week in de Nederlandse media veelal felle kritiek kreeg, krijgt de 24-jarige doelman van Ajax steun van de Belgische sportarts Chris Goossens. Onana is voor twaalf maanden geschorst vanwege het gebruik van het verboden middel furosemide, maar maakt volgens de Belgische medicus zeker kans op strafvermindering.

Onana claimt het medicijn Lasimac, met daarin het middel furosemide, abusievelijk te hebben verwisseld met een reguliere aspirine. "Als Onana daadwerkelijk Lasimac van zijn vrouw heeft genomen, zal hij dat moeten aantonen", zegt Goossens tegenover Het Nieuwsblad. "Niemand heeft zomaar dat product thuis liggen, want dat is op doktersvoorschrift. Op zich is het dus vrij makkelijk te bewijzen. Ik geef hem het voordeel van de twijfel. Met goede advocaten maakt hij volgens mij wel nog kans op strafvermindering."

Goossens verwacht niet dat de schorsing volledig geschrapt zal worden. "Hij moet wel een straf krijgen, want hij blijft verantwoordelijk voor wat er in zijn lichaam wordt gevonden", aldus de arts, die niet gelooft dat Onana furosemide bewust heeft ingenomen om dopinggebruik te maskeren. "Het kan dopingproducten maskeren, ja, maar de dopingcontroles zijn de laatste jaren zoveel beter geworden dat je er volgens mij nooit alles mee kan verbergen. Bovendien krijg je er zelfs krampen van, prestatiebevorderend zal het voor Onana dus zeker niet geweest zijn."

Onana werd betrapt bij een zogeheten 'out of competion'-controle van de UEFA. Daaruit leidt Goossens af dat het onwaarschijnlijk is dat Onana het middel bewust heeft genomen. "Dat hij het dan nog eens buiten competitie heeft genomen, zou erop wijzen dat hij elke dag van het jaar de angst heeft om betrapt te worden en het dus meermaals zou nemen. Dat slaat nergens op. Iemand die met doping bezig is, zal wel andere producten nemen dan wat bij hem gevonden is."