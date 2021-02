‘Haaland is in het strafschopgebied meer een echte killer dan Mbappé’

Thomas Meunier speelde bij Paris Saint-Germain enkele seizoenen samen met Kylian Mbappé. Sinds vorig jaar zomer staat de Belgische vleugelverdediger bij Borussia Dortmund dagelijks op het trainingsveld met Erling Braut Haaland. Meunier schaart beide aanvaller bij de absolute top van dit moment, maar de rechtsback stipt tevens een verschil aan tussen Mbappé en Haaland.

"Het is heel moeilijk om een vergelijking te maken, want het zijn twee totaal verschillende spelers. Ze zijn allebei verschrikkelijk snel, maar daar houdt de vergelijking ook meteen op", zo laat Meunier optekenen in de Duitse media. "Kylian is altijd op zoek naar de één tegen één-situatie, wat dat betreft lijkt hij qua spel wel op Thierry Henry." Over de kwaliteiten van Haaland heeft de Dortmund-verdediger eveneens een duidelijk oordeel. "Erling aan de andere kant is meer een echte killer in het strafschopgebied, hij kan elke doelman in de wereld verschalken."

"Erling kan binnen enkele jaren echt uitgroeien tot één van de beste spelers ter wereld", voegt Meunier daaraan toe. "Ik denk dat ze allebei rond hijn 25ste jaar tot de absolute wereldtop behoren." De verdediger van Dortmund denkt dat Haaland een geboren afmaker is. "Het zit gewoon in zijn bloed. In zijn manier van doen is Erling echt een ouderwetse spits, een dergelijke aanvaller heeft ook zeker mijn voorkeur. Hij is met beide voeten sterk, al kan hij zijn koppen nog wel verbeteren. Maar laten we de zaken niet overhaasten, want hij is pas twintig jaar oud. Erling heeft nog genoeg tijd om uit te groeien tot één van de beste spelers ter wereld."

"ik denk echt dat Erling in de komende jaren zal toegroeien naar het niveau van Robert Lewandowski of Romelu Lukaku, met 25 tot 30 doelpunten per seizoen. Hij behoort op termijn tot de allerbesten, daar bestaat geen twijfel over", zo besluit Meunier. Dit seizoen zijn de statistieken tot dusver in het voordeel van Haaland, die 22 wist te scoren voor Dortmund in 22 duels in alle competities. Mbappé tekende in 27 wedstrijden die hij in deze jaargang uitkwam voor PSG voor 18 treffers. Beide spitsen zijn reeds genoemd bij Real Madrid, al lijkt Mbappé een streepje voor te hebben bij de leiding van De Koninklijke.