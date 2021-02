Angeliño maakt voor ‘spotprijs’ definitief de overstap naar RB Leipzig

Donderdag, 11 februari 2021 om 15:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:23

Angeliño maakt een definitieve transfer naar RB Leipzig. De 24-jarige linksback heeft voldaan aan de voorwaarden die aan het begin van het seizoen werden opgesteld met Manchester City, dat hem in eerste instantie verhuurde. Daardoor stapt Angeliño voor achttien miljoen euro over naar de huidige nummer twee van de Bundesliga. Kicker noemt dat 'een spotprijs' gezien de kwaliteiten van de Spanjaard.

Leipzig betaalde aan het begin van het seizoen twee miljoen euro om Angeliño tot medio 2021 te huren van Manchester City. Daarbij werd een verplichte koopoptie onder voorwaarden afgesproken. Angeliño moest minimaal twaalf officiële wedstrijden moest spelen, waarvan vijf in de tweede seizoenshelft, om definitief eigendom te worden van de Duitse topclub. De linkervleugelverdediger wordt vastgelegd tot medio 2025.

Angeliño speelt inmiddels al een volledig kalenderjaar in Duitsland, want ook in de tweede seizoenshelft van de jaargang 2019/20 werd hij al uitgeleend aan Leipzig. De linkerflankbestrijker heeft zich in het 3-5-2-systeem van trainer Julian Nagelsmann ontpopt tot een onmisbare kracht. Angeliño staat op liefst 16 assists en 9 goals in 46 officiële wedstrijden voor Leipzig. In het seizoen 2018/19 kende de linksback een succesvol jaar bij PSV, dat hem aanvankelijk voor 5,5 miljoen euro kocht van City, maar moest toezien hoe de Engelsen na het seizoen zijn terugkoopclausule voor 12 miljoen euro activeerden.

Nagelsmann rouleert veel met zijn elftal en laat weten dat vrijdag ook van plan te zijn in het thuisduel met FC Augsburg. Angeliño is een uitzondering in het roulatiesysteem van de trainer van Leipzig: de linkervleugelverdediger mist vrijwel geen minuut. "Hij wil altijd spelen en altijd winnen, en hij heeft een hoog energieniveau", legt Nagelsmann uit. "Hij is ontzettend belangrijk voor ons. Hij heeft al grote ontwikkelingsstappen gezet, maar hij kan er nog wel een paar nemen."