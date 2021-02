‘Liverpool denkt bij opvolging Wijnaldum aan deal van 40 miljoen euro’

Donderdag, 11 februari 2021 om 13:32 • Rian Rosendaal

Liverpool kijkt in de Bundesliga rond naar de eventuele opvolger van Georginio Wijnaldum. Kicker meldt namelijk donderdag dat Florian Neuhaus hoog op het lijstje van manager Jürgen Klopp staat. De 23-jarige middenvelder beschikt over een ontsnappingsclausule van veertig miljoen euro in zijn tot medio 2023 lopende contract bij Borussia Mönchengladbach. Ondanks de coronacrisis lijkt een dergelijk bedrag geen probleem te zijn voor Liverpool.

Volgens bovengenoemd medium is Gladbach inmiddels op de hoogte van de interesse van Liverpool in Neuhaus, al is er nog geen eerste bod neergelegd voor de jonge middenvelder. Neuhaus maakte dit seizoen veel indruk in de groepsfase van de Champions League. Die Fohlen pakten thuis een punt tegen De Koninklijke en samen met de Spaanse grootmacht werd de achtste finale bereikt. Daarnaast is hij deze jaargang één van de meest opzienbarende spelers in de Bundesliga. Neuhaus kwam tot dusver tot 99 duels (14 doelpunten en 18 assists) in het shirt van de subtopper.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een speler van Gladbach in verband wordt gebracht met een zomerse transfer richting Liverpool. BILD meldde eerder deze week dat ook Denis Zakaria scherp in de gaten wordt gehouden door scouts van the Reds. Zakaria en Neuhaus werden in december ook al genoemd als aanwinsten van Bayern München, terwijl laatstgenoemde middenvelder naar verluidt ook een transfertarget is van Borussia Dortmund.

Liverpool en Wijnaldum hebben nog steeds geen akkoord bereikt over verlenging van het aflopende contract, waardoor de kans zeer reëel is dat de Oranje-international na afloop van dit seizoen van club wisselt. Wijnaldum en ook manager Klopp praten liever niet in het openbaar over de contractsituatie van de dertigjarige middenvelder, die ondanks de contractperikelen wel gewoon een basisplaats heeft bij Liverpool.