Suriname gaat voor WK met vijf bekende ex-jeugdinternationals van Oranje

Donderdag, 11 februari 2021 om 12:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:02

Miquel Nelom, Mitchell Donald, Diego Biseswar, Ryan Donk en Kelvin Leerdam mogen met onmiddellijke ingang interlands spelen voor Suriname, zo heeft de FIFA bekendgemaakt. De wereldvoetbalbond had het verzoek van de Nederlands-Surinaamse spelers om van nationaal elftal te wisselen aanvankelijk afgewezen, maar is daarop teruggekomen.

De FIFA paste eerder de regels omtrent het veranderen van de voetbalnationaliteit van spelers aan, maar Nelom (Willem II), Donald (Erzurum BB), Biseswar (Apollon Limasol), Donk (Galatasaray) en Leerdam (Seattle Sounders) bleken daarbuiten te vallen. Dat had ermee te maken dat het vijftal nog op hun 22ste bindende jeugdinterlands speelde voor het Nederlands elftal op een Onder 21-eindronde. Namens de Surinaamse bond tekende advocaat Robert Geerlings succesvol bezwaar aan, waardoor de vijf spelers alsnog voor Natio mogen uitkomen.

Door de invoering van het zogeheten sportpaspoort konden meer Nederlands-Surinaamse spelers de afgelopen tijd de overstap maken. Ook Nigel Hasselbaink (Sakhnin), Dion Malone (NAC Breda), Ryan Koolwijk (Almere City FC), Roland Alberg (Hyderabad), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Ishan Kort (Almere City FC) en Damil Dankerlui (FC Groningen) hebben zich beschikbaar gesteld.

Het grote doel voor Suriname is om zich met de nieuwe aanwas te kwalificeren voor het WK in 2022. Suriname is in de kwalificatiegroep ingedeeld bij Canada, Bermuda, de Kaaimaneilanden en Aruba. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor de tweede kwalificatieronde, waarin afgerekend moet worden met een andere groepswinnaar. Daarna volgt nog een derde groepsronde met acht deelnemers, met daarin in ieder geval ook Mexico, de Verenigde Staten en Costa Rica. In die groep zijn drie directe tickets naar het WK in Qatar te verdienen. De nummer vier speelt een intercontinentale play-off tegen de nummer vijf van de Aziatische confederatie (AFC).