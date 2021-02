KNVB verandert aanvangstijden van vijf Eredivisie-duels dit weekeinde

Donderdag, 11 februari 2021 om 12:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:26

De KNVB voert wederom wijzigingen door in het speelschema van de Eredivisie als gevolg van het winterse weer. De voetbalbond heeft besloten om de vrijdagwedstrijd tussen RKC Waalwijk en FC Emmen en de vier zaterdagduels te vervroegen, vooral met het oog op de verwachte kou.

De beslissing wordt genomen om te voorkomen dat wedstrijden afgelast moeten worden. Normaal gesproken wordt bij een verwachte gevoelstemperatuur van -15 graden Celcius of lager gekeken of wedstrijden doorgang kunnen vinden. Omdat de mogelijkheid bestaat dat de gevoelstemperatuur vrijdag en zaterdag later op de avond de -15 graden kan benaderen, vangen de wedstrijden eerder aan.

Woensdag was al bekend dat RKC - Emmen van vrijdagavond 20.00 uur naar 18.45 uur zou gaan, nu zijn ook de wijzingen voor de vier zaterdagduels bekend. ADO Den Haag - PSV begint om 16.30 uur (was 18.45 uur), FC Groningen - PEC Zwolle wordt afgetrapt om 12.00 uur (was 20.00 uur), Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard vangt aan om 14.15 uur (was 20.00 uur) en Heracles Almelo - Ajax start om 18.45 uur (was 20.00 uur).

Eerder werd al besloten om in de Keuken Kampioen Divisie de nodige wijzigingen door te voeren. Jong AZ - Jong FC Utrecht (van 18.45 uur naar 16.30 uur) en NAC Breda - FC Eindhoven (van 21.00 uur naar 16.30 uur) worden een stuk eerder afgewerkt dan men van plan was. Op zaterdag zijn ook de wedstrijden De Graafschap - MVV Maastricht (14.00 uur in plaats van 14.15 uur) en Go Ahead Eagles - Telstar (12.00 uur in plaats van 16.30 uur) vervroegd. Almere City en Jong PSV zagen hun wedstrijden tegen respectievelijk FC Volendam en Helmond Sport afgelast worden.

Vrijdag- en zaterdagduels in de Eredivisie

DUEL OUD TIJDSTIP NIEUW TIJDSTIP RKC Waalwijk - FC Emmen Vrijdag, 20.00 uur Vrijdag, 18.45 uur ADO Den Haag - PSV Zaterdag, 18.45 uur Zaterdag, 16.30 uur FC Groningen - PEC Zwolle Zaterdag, 20.00 uur Zaterdag, 12.00 uur Sparta Rotterdam - Fortuna Sittard Zaterdag, 20.00 uur Zaterdag, 14.15 uur Heracles Almelo - Ajax Zaterdag, 21.00 uur Zaterdag, 18.45 uur