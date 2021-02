Siem de Jong: ‘Hij heeft bij Ajax laten zien dat hij echt wel wat kan’

Siem de Jong vindt dat Frank de Boer meer krediet hoort te krijgen voor de vier landstitels die Ajax onder zijn leiding binnensleepte tussen 2011 en 2014. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal kreeg destijds het verwijt dat de Amsterdamse club vaak saai en voorspelbaar voetbal liet zien, maar de aanvallende middenvelder van sc Heerenveen kan zich bepaald niet vinden in die kritische houding.

De Jong denkt overigens dat de KNVB er goed aan heeft gedaan door na het vertrek van Ronald Koeman bij Oranje voor De Boer te kiezen. "Ik vind het bondscoachschap vooral een heel mooie kans voor hem. Hij heeft bij Ajax namelijk laten zien dat hij echt wel wat kan", zo klinkt het in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Met hoofdzakelijk Nederlandse of in Nederland opgeleide spelers met een bepaalde manier van spelen succes boeken." De Jong weet echter ook dat De Boer na zijn vertrek bij Ajax bij achtereenvolgens Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United een stuk minder succesvol was.

"In het buitenland, waar spelers een andere manier van voetballen gewend zijn, is het hem minder vergaan. Dit is een nieuwe kans voor hem en ik hoop dat hij die grijpt met een mooie prestatie op het EK", verwijst De Jong naar de eindronde van aankomende zomer, het eerste toernooi voor Oranje sinds het WK van 2014. De 32-jarige speler heeft zelf ook doestellingen voor dit kalenderjaar. De Jong hoopt eindelijk eens voor een langere periode blessurevrij te blijven, iets dat hem de laatste jaren niet echt is gelukt.

"Weer lekker voetballen, niet meer erover te hoeven twijfelen. Kunnen rekenen op jezelf, zoals het bij Ajax jaren is geweest. Dat is iets waar ik heel graag wil. De laatste jaren heb ik dat gevoel niet gehad, maar ik wil heel graag terug in die flow. Ik wil zo fit mogelijk worden en daarna op de trainingen laten zien dat ik dat verdien", aldus De Jong, die niet weet of hij ooit nog samenspeelt met broer Luuk de Jong, zoals bij PSV in het seizoen 2016/17. "Daar hebben we het nooit echt concreet over gehad, en je moet ook reëel zijn: Luuk zit bij Sevilla nu op een ander niveau dan ik. Het zal dus meer van hem afhangen dan van mij. Het zou heel leuk zijn, maar of het gaat gebeuren weet ik niet."