BILD: Thomas Müller mist finale WK clubteams door coronabesmetting

Donderdag, 11 februari 2021 om 10:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:11

Thomas Müller heeft positief getest op het coronavirus, zo weten onder meer BILD en Sky Deutschland donderdagochtend te melden. De aanvaller van Bayern München mist hierdoor de finale van het WK voor clubteams tegen het Mexicaanse Tigres. De eindstrijd begint donderdagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd. Bayern moet het nieuws over de absentie van Müller overigens nog wel bevestigen.

Met het oog op de coronacrisis werden er door Bayern zeer strikte maatregelen genomen. Spelers en trainers mogen het spelershotel in Qatar alleen verlaten voor wedstrijden en trainingen. Desondanks is Müller dus besmet geraakt met het coronavirus, waardoor er voor hem een vroegtijdig einde komt aan het WK voor clubteams. De 31-jarige aanvaller van der Rekordmeister deed maandag nog wel gewoon mee in de halve finale tegen Al-Ahly, al werd hij toen wél eerder naar de kant gehaald door trainer Hansi Flick.

Müller gaat normaal gesproken in zelfisolatie en zal daarom waarschijnlijk ook enkele Bundesliga-wedstrijden van Bayern moeten laten schieten. De koploper treedt volgende week maandag aan tegen Arminia Bielefeld, terwijl op zaterdag 20 februari de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt op het programma staat. Ook is er twijfel over zijn inzetbaarheid in de eerste ontmoeting met Lazio in de achtste finale van de Champions League op dinsdag 23 februari. Bij Bayern raakten eerder Javi Martínez en Leon Goretzka besmet met het coronavirus.

Het is de tweede tegenvaller voor Bayern in een kort tijdsbestek. Woensdag werd namelijk bekend dat Kasia Lenhardt, de ex-vriendin van Jérôme Boateng, dood was aangetroffen in haar appartement in Berlijn. De centrumverdediger kreeg daarop toestemming van Flick om het trainingskamp van Bayern in Qatar per direct te verlaten. Boateng ontbreekt derhalve donderdagavond in de eindstrijd tegen Tigres.