Liverpool moet twee jaar later alsnog miljoenen bijbetalen voor toptalent

Donderdag, 11 februari 2021 om 10:19 • Rian Rosendaal

Liverpool moet behoorlijk bijbetalen voor Harvey Elliott. De aanvaller werd in 2019 als zestienjarige overgenomen van Fulham en the Reds dachten destijds dat een opleidingsvergoeding van omgerekend circa 800.000 euro wel zou volstaan. Fulham was echter van mening dat de transfersom veel hoger zou moeten liggen en de Professional Football Compensation Committee heeft de Londense club nu in het gelijk gesteld.

De regerend landskampioen meldt donderdagochtend op zijn website dat er sowieso een bedrag van 1,7 miljoen euro dient te worden overgenaakt naar Fulham. Vanwege verschillende prestatiegerelateerde bonussen kan het bedrag nog eens met ruim drie miljoen euro oplopen. "We willen de PFCC bedanken voor het eerlijke en het grondige proces", zo valt te lezen in een verklaring van Liverpool. "We willen het panel hartelijk danken voor de tijd en ijver voorafgaand aan de definitieve beslissing rondom deze zaak." Fulham zette volgens Sky Sports in op een bedrag van acht miljoen euro, maar die eis werd dus niet ingewilligd.

"We kijken uit naar het moment dat Harvey aankomende zomer terugkeert van zijn verhuurperiode bij Blackburn Rovers. We zullen bij zijn terugkomst alles doen aan een lange en succesvolle loopbaan voor hem op Anfield", voegt het bestuur van Liverpool daaraan toe. Naast Liverpool is ook Fulham dankbaar voor het werk dat de PFCC heeft verzet in de kwestie-Elliott, die bijna twee jaar geleden de overstap maakte naar het elftal van manager Jürgen Klopp.

Elliott was in mei 2019 met 16 jaar en 30 dagen oud de jongste debutant ooit in de Premier League, in het duel tussen Fulham en Wolverhampton Wanderers. Korte tijd later volgde de transfer richting Liverpool. De vuurdoop bij zijn nieuwe club volgde in september 2019 in een ELF Cup-duel met MK Dons. De in oktober aan Blackburn Rovers verhuurde Elliott kwam tot dusver tot negen optredens in de hoofdmacht van Liverpool, waar zijn contract doorloopt tot medio 2023.