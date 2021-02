Promes, Depay en Ziyech zorgen voor hoogste donaties in DoesSouf-actie

Quincy Promes, Memphis Depay en Hakim Ziyech hebben afzonderlijk van elkaar duizenden euro’s gedoneerd aan een actie die is opgezet voor Soufiane Elazizi. Hij kreeg op achttienjarige leeftijd te horen dat hij lijdt aan de zeldzame ziekte SCA-Type 2. Deze ziekte zorgt ervoor dat de communicatie tussen zenuwen en spieren verslechtert, waardoor de spieren moeilijk beheersbaar worden.

Soufiane was te gast in het televisieprogramma Ik durf het bijna niet te vragen, waarin hij vertelde dat hij geld wil ophalen voor onderzoek naar zijn ziekte. Een actiedag leverde al ongeveer 30.000 euro op voor het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Soufiane krijgt steeds meer last van de ziekte en is de afgelopen periode snel achteruitgegaan. Zijn omgeving heeft inmiddels een nieuwe actie opgezet om geld op te halen waarmee anderen die het nodig hebben geholpen kunnen worden.

Het gaat om ouderen die financiële hulp kunnen gebruiken voor aanpassingen in of rondom het huis, of bijvoorbeeld zieke kinderen die een cadeautje verdienen. Het fonds zal de naam van Soufiane gaan dragen. “Zodat we vanuit zijn naam dingen kunnen blijven doen, ook als hij er niet meer is”, zo klinkt het op de website van de doneeractie.

De donaties stromen binnen sinds Défano Holwijn woensdagavond aandacht aan de actie besteedde in zijn liveshow FC Avondklok op Instagram. Depay en Ziyech hebben gehoor gegeven aan de oproep voor de ‘DoesSouf’-actie en doneerden allebei vijfduizend euro. “Bedankt dat je ons laat beseffen hoe gezegend we zijn. God bless you”, schrijft Depay. Promes heeft tot dusver de hoogste donatie gedaan. De Ajacied heeft een bedrag van zevenduizend euro gedoneerd. “Change the world”, schrijft hij bij zijn donatie.