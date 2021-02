Dirk Kuyt tekent bij Ziggo Sport: ‘Dat maakt het extra boeiend’

Donderdag, 11 februari 2021 om 08:38 • Yanick Vos

Dirk Kuyt gaat aan de slag als analist bij Ziggo Sport. De oud-voetballer was de afgelopen weken al een paar keer te gast als analist rond wedstrijden uit de Premier League. De samenwerking is van beide kanten goed bevallen, wat tot een dienstverband tot aan het einde van dit seizoen heeft geleid. Het is de eerste klus die Kuyt aangrijpt sinds vorige week dinsdag bekend werd dat hij per direct vertrekt bij Feyenoord, waar hij de afgelopen jaren in verschillende rollen werkzaam was.

Donderdagochtend maakte de televisiezender bekend dat Kuyt de rest van het seizoen regelmatig en exclusief te zien zal zijn bij Ziggo Sport. “Kuyt zal de komende weken veelvuldig zijn opwachting maken als analist bij de wedstrijden uit het Europese topvoetbal en dan met name bij wedstrijden uit de Engelse Premier League.” De voormalig Oranje-international zal ook aanschuiven in het programma Rondo.

Kuyt laat weten uit te kijken naar zijn nieuwe rol. “De afgelopen weken ben ik al vaker te gast geweest bij Ziggo Sport en dat is mij goed bevallen. Ik vind het leuk om de competities waarin ik zelf actief ben geweest zoals de Premier League en de Champions League vanuit een ander perspectief te bekijken. Dat maakt het extra boeiend”, aldus Kuyt, die vorige maand zijn debuut maakte als analist van de wedstrijd tussen Liverpool en Tottenham Hotspur.