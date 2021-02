Perez en Van Galen ‘ontgroenden’ Vlaar: ‘Ron was nog een beetje timide’

Donderdag, 11 februari 2021 om 08:00 • Laatste update: 08:23

Ron Vlaar maakte woensdag bekend dat hij stopt met voetballen. De 35-jarige verdediger van AZ heeft vanwege aanhoudende fysieke klachten per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. Barry van Galen, voormalig ploeggenoot van de verdediger, vindt het jammer dat hij stopt. “Ik denk dat hij nog een heel belangrijke rol kan hebben in de kleedkamer bij AZ”, aldus Van Galen.

De oud-speler van AZ denkt dat Vlaar achter de schermen nog van grote waarde had kunnen zijn voor de selectie van trainer Pascal Jansen. “Die jonkies hebben toch wat sturing nodig", zegt hij in het Algemeen Dagblad. "Teun Koopmeiners en Fredrik Midtsjö hebben de nodige ervaring, maar dat zijn nog niet altijd de leidertypes die je nodig hebt.” Vlaar blijft wel aan AZ verbonden, al is het nog onduidelijk in welke rol.

Van Galen was een routinier toen Vlaar in 2005 debuteerde bij AZ onder Co Adriaanse. Niet lang na zijn debuut tegen RKC Waalwijk kreeg Vlaar de kans in de halve finale van de UEFA Cup tegen Sporting Portugal. “Moest-ie tegen Liédson”, kan Van Galen zich nog herinneren. “Braziliaanse spits. Levensgevaarlijk. Maar hij deed het goed.” Vlaar was een van de jongste spelers in de AZ-selectie en destijds zorgde Van Galen voor de ‘ontgroening’ van de mandekker. “Ron was nog een beetje timide. Dan ging ik hem met Kenneth Perez een beetje sarren. Kon hij wel hebben, hoor.”

Vlaar kreeg als bijnaam Ron Beton vanwege zijn gespierde lichaam. “Hij heeft altijd al zo'n mooi lichaam gehad. Heel erg geblokt. Een beetje zoals Jaap Stam. Een oermens”, zegt Van Galen. Ondanks zijjn sterke lichaam kreeg Vlaar regelmatig te maken met blessures. Desondanks kwam hij verdeeld over twee periodes tot 136 wedstrijden namens AZ, inclusief 27 duels op Europees niveau. Vlaar maakte in januari 2006 de overstap naar Feyenoord en ging in 2012 met Aston Villa zijn eerste buitenlandse avontuur aan. In 2015 koos de 32-voudig Oranje-international voor een terugkeer bij AZ.

"Ik hoef nu niet meer", legde de gestopte verdediger woensdag uit op de clubwebsite van AZ. "De keuze is nu voor me gemaakt. Maar nu je deze beslissing definitief hebt moeten nemen, voelt dat zeker als een opluchting. Ik realiseer nu dat ik mijn lichaam niet meer hoef te kwellen of af te knijpen of hoe je dat ook wil zien. Kijk, dat is wel mijn definitie van topsport. Dat kan nu van mij afvallen, die drang hoef ik niet meer te hebben. Dus dat geeft enigszins ook wel een ontspannen gevoel moet ik zeggen", aldus Vlaar.