‘Zonder naar hem te wijzen, maar dan missen we iemand als Ryan’

Donderdag, 11 februari 2021 om 07:04 • Yanick Vos • Laatste update: 07:42

Daley Blind was woensdagavond een van de uitblinkers aan de kant van Ajax in de bekerwedstrijd tegen PSV (2-1 winst). De Oranje-international was op het middenveld de vervanger van de geschorste Ryan Gravenberch. Ajax-trainer Erik ten Hag liet na afloop weten tevreden te zijn over het spel van de linkspoot, maar benadrukte dat hij hem liever in de achterhoede ziet spelen.

Ajax ging na 45 minuten spelen met een 2-0 voorsprong door twee doelpunten van Sébastien Haller. De Amsterdammers waren in de eerste helft de bovenliggende partij en kreeg diverse kansen om nog vaker te scoren. "In mijn ogen is Daley Blind het verschil", zei Arnold Bruggink halverwege de wedstrijd in de studio van ESPN. “Ajax speelt met een heel dynamisch middenveld, dat betekent rouleren. Maar Daley Blind leest de wedstrijd zo goed. Weet wanneer hij druk moet zetten, en dan komt Davy Klaassen ook in zijn kracht, meestal als lopende man. Dat is het grote verschil."

Na afloop van de wedstrijd herinnerde verslaggever Milan van Dongen de trainer van Ajax aan een uitspraak over Blind die hij in het verleden deed. Ten Hag liet eerder weten dat hij Blind liever in de verdediging heeft staan en van dat standpunt wijkt de coach niet af. “Hij is het beste bij ons achterin, in die centrale posities of als linksback. Vandaag liet hij het ook op het middenveld zien, maar je ziet ook aan het einde dat hij een tijdje niet heeft gespeeld.” Volgens Ten Hag kwam Blind daardoor in de slotfase van de wedstrijd ‘op inhoud en het dynamische spel’ tekort. “Zonder dat ik naar hem wil wijzen, maar dan moeten we meer op balbezit spelen en missen we bijvoorbeeld een speler zoals Ryan Gravenberch.”

Steunbetuiging Onana

De basisspelers van Ajax brachten voorafgaand aan de wedstrijd een steunbetuiging aan André Onana door op het veld te komen met shirts met zijn naam. “Dat hadden we zondag al willen doen, gewoon om hem een hart onder de riem te steken. Het is vreselijk wat hij moet meemaken. We hebben met hem te doen, we leven met hem mee en we willen hem steunen”, aldus Ten Hag, die van Van Dongen te horen kreeg dat sommige mensen het misschien vreemd vinden dat Ajax Onana op deze manier steunt, omdat hij dopingregels heeft overtreden. “Ook al maakt iemand een fout, dan nog kun je hem steunen”, aldus Ten Hag over de geschorste keeper, die woensdag op de tribune zat. “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Wij zijn gek met hem en hij blijft lid van de kleedkamer. Wij zullen hem met zijn allen steunen. Er moet extra motivatie zijn om die titels binnen te slepen, want hij heeft daar een heel groot aandeel in.”