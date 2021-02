Rode loper bij Sevilla - Barcelona: ‘Clausule van 80 miljoen is lachwekkend’

Donderdag, 11 februari 2021 om 01:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:58

Samuel Umtiti en Jules Koundé vertolkten woensdagavond een hoofdrol in het eerste duel tussen Sevilla en Barcelona (2-0) in de halve finale van de Copa del Rey. De een schitterde door op fraaie wijze de score te openen én een ijzersterke indruk te maken, de ander kende opnieuw een zeer weifelend optreden én was zeer ongelukkig bij de 1-0 en de 2-0. De kranten in Spanje zijn bijzonder kritisch over de verrichtingen van Umtiti in het Ramón Sánchez Pizjuan, terwijl Sevilla volgens lokale media langzamerhand afscheid moet beginnen te nemen van de al langer alom begeerde Koundé.

Samuel Umtiti

‘Aan alle kanten voorbijgelopen’, zo vat Sport het spel van Umtiti tegen Sevilla samen. De Catalaanse sportkrant deelde vijf onvoldoendes uit: een vijf voor Óscar Mingueza, Frenkie de Jong, Pedri en Antoine Griezmann, en een drie voor Umtiti. “Opnieuw een vreselijk optreden. Bij het doelpunt van Koundé kreeg Umtiti het schaamrood op zijn kaken toen hij werd gepoort en bij de treffer van Rakitic zorgde hij ervoor dat de buitenspelval niet werkte én kon hij zijn fout ook niet corrigeren. Dat zijn dure fouten.” Ook Mundo Deportivo zet vraagtekens bij de meerwaarde van Umtiti. “Hij liet zien nog ver verwijderd te zijn van zijn oude niveau zodra hij snel terug moest om te verdedigen”, stelt journalist Edu Polo van de sportkrant.

Bij Marca neemt men evenmin geen blad voor de mond, maar wordt ook met de beschuldigende vinger naar Ronald Koeman gewezen. “Umtiti heeft hier net zoveel schuld aan als Koeman”, verzekert de meest verkochte sportkrant van Spanje namelijk. “De defensieve problemen blijven Barcelona parten spelen. Een rugzak die soms moeilijk te dragen is omdat de aanval niet altijd de problemen achterin kan oplossen. Tot de 1-0 speelde Barcelona goed, totdat Umtiti de rode loper uitrolde voor zijn landgenoot. Een fout die Barcelona opnieuw achter de feiten liet aanlopen, net als tegen Real Betis, Granada, Rayo Vallecano en Real Sociedad. Tot overmaat van ramp werkte de buitenspelval vlak voor tijd niet en het bereiken van de finale zal nog gecompliceerder zijn dan het al was.”

Marca snapt niet waarom Koeman vertrouwen blijft houden in Umtiti. “Een week geleden ging Umtiti al gigantisch in de fout en bewees hij dat hij op dit moment niet een speler is waarop je kan vertrouwen”, werd verwezen naar de 4-5 bekerzege in en tegen Granada. “Koeman had ook voor Clément Lenglet, Frenkie de Jong of Sergio Busquets als centrale verdediger kunnen kiezen. De basisplaats van Umtiti kan Koeman de finale hebben gekost.” AS zag enige verbetering. “Umtiti speelde niet zo desastreus als tegen Granada, maar spijtig genoeg verscheen hij wel op de foto bij beide doelpunten. In de opbouw maakte hij geen enkele fout, maar zijn fysieke gesteldheid en gebrek aan snelheid verkleinen vanaf nu de kans op speeltijd in de belangrijkste duels van het seizoen.”

Jules Koundé

“De Totale Verdediger”, wijst AS naar Koundé. “Hij maakt zelfs Maradoniaanse doelpunten. De schrik zit er goed in bij Sevilla: het kan zomaar zijn dat een club na vanavond zijn transferclausule, die overigens lachwekkend is, van tachtig miljoen euro heeft betaald.” Marca komt eveneens superlatieven tekort. “Wat een doelpunt. Hij verschijnt waar hij wil. Hij heeft carte blanche op het veld gekregen en daar maakt hij optimaal gebruik van. Koundé was verdedigend ook zeer attent en zorgde ervoor dat de linkerkant van Barcelona niet de gebruikelijke snelweg was.”

Journalist José María López van AS denkt dat de 22-jarige Koundé ‘gaat worden wat hij wil in de voetbalwereld’. “En Sevilla zou normaliter ook vragen wat het wil, ware het niet dat een uitvinding genaamd transferclausule ervoor heeft gezorgd dat hij tachtig miljoen euro moet kosten. Kleingeld als we kijken naar waar hij toe in staat is. We kunnen in ieder geval concluderen dat het formele bod van 55 miljoen euro van Manchester City van afgelopen zomer nogal beledigend was. Een andere vraag is hoe het kan dat dat Sevilla een van de beste centrale verdedigers in huis heeft en Barcelona niet.”

“Waar ligt het plafond van Koundé?”, vraagt Marca zich in een analyse af. “Het feit dat hij door Monchi voor 25 miljoen euro van Girondins Bordeaux is overgenomen, wordt steeds meer op waarde geschat. Het was tweeënhalf jaar geleden ongetwijfeld veel geld, maar nu is het gewoonweg een koopje. Het is veelzeggend dat Manchester City vorig jaar 55 miljoen euro bood én nul op het rekest kreeg. Met zijn 22 jaar spreidt hij bepaalde kwaliteiten en spelinzicht tentoon die niet bij een centrale verdediger van zijn leeftijd horen. Een positie waar je extra volwassen moet zijn om te presteren.”

Bij ElDesmarque krijgt Koundé zelfs een negen, net als Yassine Bounou, Ivan Rakitic en Joan Jordán. “Wat een talent. Hij lijdt geen balverlies en hij is een muur in de defensie. Tachtig miljoen euro en geen euro minder.” Journalist Gabriel Sans van Mundo Deportivo is ook duidelijk: ‘Koundé en Umtiti, twee centrale verdedigers, een wereld van verschil’. “Twee teams die van mooi voetbal houden. Maar het lot wilde dat de wedstrijd beslist moest worden door de verdedigers en niet de aanvallers. Koundé maakte een schitterend doelpunt en Umtiti verscheen ook op de foto. Een ook nog eens bij de 2-0, toen hij de buitenspelval onschadelijk maakte en ook nog eens uitgleed.”