Carlo Ancelotti zegeviert over José Mourinho na 5-4 in verlenging

Woensdag, 10 februari 2021

Everton heeft zich in een spektakelstuk tegen Tottenham Hotspur geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup. Na negentig minuten stond het 4-4 op Goodison Park en dus was een verlenging nodig om een winnaar aan te wijzen. Daarin trok de ploeg van trainer Carlo Ancelotti aan het langste eind: 5-4. Bernard maakte het winnende doelpunt in de extra tijd en voorkwam daarmee een penaltyserie. Donderdag krijgt Everton te horen wie de tegenstander wordt in de kwartfinale.

Het Tottenham van José Mourinho trad aan met twee nieuwe namen ten opzichte van het gewonnen duel met West Bromwich Albion (2-0) van zondag. Harry Kane nam plaats op de bank, waardoor Steven Bergwijn een basisplek kreeg in de voorhoede en Heung-Min Son de centrale spits was, terwijl de geblesseerde Serge Aurier werd vervangen door Matt Doherty. Bij Everton maakten Yerry Mina, Alex Iwobi en Gylfi Sigurdsson hun entree na de 3-3 remise tegen Manchester United; Mason Holgate belandde op de bank, terwijl André Gomes en James Rodríguez geblesseerd aan de kant stonden.

Door een furieuze start leidde Tottenham al binnen drie miuten. In de eerste minuut werd een inzet van Erik Lamela na voorbereidend werk van Bergwijn nog gekeerd door Robin Olsen en vervolgens schoot Lucas Moura de rebound over, maar daarna was het raak uit een kopbal: Davinson Sánchez knikte raak na een indraaiende corner van Son. Het vroege doelpunt bleek echter niet de opmaat voor een eenvoudige avond voor Tottenham. Integendeel: bij rust leidde Everton met 3-2, dankzij doelpunten van Dominic Calvert-Lewin, Richarlison en Sigurdsson. De drie doelpunten van de thuisploeg vielen in een tijdsbestek van 7 minuten en 26 seconden.

Calvert-Lewin zag een inzet via de vingers van Hugo Lloris nog tegen de paal belanden, maar zorgde na 35 minuten alsnog voor de gelijkmaker toen Everton de opbouw van Tottenham verstoorde en hij op aangeven van Sigurdsson de rechterhoek vond. Twee minuten later greep Everton de leiding. Een fraaie hakbal van Calvert-Lewin leidde tot een schotkans voor Richarlison aan de rand van het strafschopgebied en de Braziliaan schoot laag raak in de linkerhoek. De 3-1 kwam voort uit een stafschop. Pierre-Emile Höjbjerg bracht Calvert-Lewin ten val, waarna Sigurdsson de penalty beheerst benutte. In de derde minuut van de blessuretijd bepaalde Lamela de ruststand na een één-twee met Son.

De eerste helft was een spektakelstuk en dat gold ook voor de tweede. Kort nadat Bergwijn werd vervangen door Kane in de 53ste minuut kwam Tottenham op gelijke hoogte. Opnieuw scoorde Sánchez na een corner: ditmaal werd een kopbal van Toby Alderweireld gekeerd door Olsen, waarna de verdediger de rebound benutte. Halverwege de tweede helft greep Everton opnieuw de leiding na een goal van Richarlison uit een lastige hoek. Zeven minuten voor tijd stelde Tottenham echter een verlenging veilig: Kane kopte bij de tweede paal raak uit een voorzet van Son. Het was zijn 209de officiële doelpunt voor Tottenham, waarmee hij Bobby Smith passeerde op de topscorersranglijst van de club. Enkel Jimmy Greaves (266) scoorde vaker dan Kane.

De verlenging begon met een kans voor Kane, maar in de zevende minuut kwam Everton aan de leiding. Sigurdsson stiftte de bal op fraaie wijze over de defensie en bereikte de ingevallen Bernard, die in één keer uithaalde: 5-4. Ondanks dat Tottenham een doelpunt nodig had, leek Everton de touwtjes in handen te hebben. Via een kopbal van Michael Keane was de thuisploeg in de achttiende minuut van de verlenging nog dicht bij de 6-4. Mourinho leed zijn vierde nederlaag in vijf wedstrijden met Tottenham. Wel blijft de trainer op drie fronten actief met zijn ploeg. Tottenham staat in de finale van de EFL Cup en is nog actief in de Europa League.