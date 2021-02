Ronald de Boer trekt conclusie na Ajax - PSV: ‘Dit is echt donkerrood’

Woensdag, 10 februari 2021 om 23:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:51

Ronald de Boer is van mening dat Devyne Rensch 'donkerrood' had verdiend in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en PSV (2-1). De rechtsback van de Amsterdammers, die direct na rust inviel voor Noussair Mazraoui, werd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük met geel bestraft voor een harde tackle op Olivier Boscagli. Volgens De Boer had Jeroen Manschot, de VAR van dienst, de arbiter naar de zijlijn moeten roepen.

"Dit is gewoon rood, ik vind het echt donkerrood", is het harde oordeel van De Boer bij ESPN over de tackle van Rensch, die zelf beweerde de bal te spelen. "Maar als we in de herhaling kijken, zie je dat hij met zijn rechterbeen inkomt, daarmee raakt hij helemaal niet de bal, daarna raakt hij met zijn linkerbeen pas de bal. Dit is gewoon een enkelbreker, een asociale tackle." De Boer vindt de overtreding van Rensch atypisch. "Ik ken Rensch vrij goed: dat heb ik hem nog nooit zien doen. Dat je denkt: wat is dit?"

De overtreding van Devyne Rensch op Olivier Boscagli.

Toevalligerwijs beging Nicolás Tagliafico, de linksback van Ajax, in dezelfde minuut een harde charge op Mohamed Ihattaren. De Argentijn, die eveneens met geel werd bestraft, ging daarbij op de voet staan van de aanvallende middenvelder van PSV. "Dit is wel smerig", vindt Arnold Bruggink, die eveneens aanwezig is. "Het is donkergeel. Ik vind het niet zó dat de VAR hier Gözübüyük moet overrulen." De Boer is het daarmee eens. "Maar als hij rood had gegeven, had ik het begrepen."

De sliding van Nicolás Tagliafico op Mohamed Ihattaren.

Ook passeert een ander moment uit het duel de revue in de analyse op ESPN. Daarbij beroert PSV-verdediger Jordan Teze de bal met de hand, in een poging om Ajax-aanvaller Dusan Tadic af te stoppen. "Dit kon Gözübüyük nooit zien, dus hier moet Manschot hem gewoon even roepen", vindt De Boer. "Want dit is gewoon een klassieker, gewoon een impulsieve reactie. Even de bal wegtikken." Bruggink kan zich daar volledig in vinden. "Dit is echt een penalty. Dit is echt hand naar de bal." Overigens was Gözübüyük niet bereid om na de wedstrijd een reactie te geven. "Ik vind het oké dat Gözübüyük niet reageert", zegt Bruggink. "Je hoeft echt niet alles uit te leggen."